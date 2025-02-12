Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.22 - 91.12

При пожаре в НИИКХ 2 детей скончались, 9 взрослых отравились угарным газом

117  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Минздраве рассказали о состоянии здоровья пациентов, эвакуированных из НИИ хирургии сердца и трансплантации органов.

По данным ведомства, на момент происшествия в здании Национального института хирургии, сердца и трансплантации органов находилось всего 104 человека, из них 50 пациентов, включая 19 детей, 32 ухаживающих, 22 сотрудника.

Из НИИХСиТО 31 пациент размещены: 12 детей переведены в Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД), где также медицинская помощь была оказана 12 матерям и двум отцам.

В реанимацию Национального госпиталя переведены два пациента, в Национальном центре кардиологии и терапии им. академика М. Миррахимова (НЦКиТ) 15 пациентов, среди которых 8 взрослых и 7 детей. 19 предоперационных пациентов были отпущены домой.

К сожалению, несмотря на усилия врачей, двое послеоперационных детей - 1 год 7 месяцев и 16 лет скончались в реанимации Центра кардилогии.

На утро 12 февраля 2025 года состояние детей, находящихся в НЦОМиД оценивается врачами как стабильное. Ведется наблюдение.

В реанимации НЦКиТ остаются 11 больных, из них 4 детей. Из 4 детей, двое в крайне тяжёлом состоянии.

В Национальном госпитале 2 пациента, состояние больных средней тяжести, лечение получают.

Помимо пациентов, в результате пожара пострадали 9 человек, госпитализированных с отравлением угарным газом. Среди них 7 медицинских работников НИИХСиТО и 2 ухаживающих. Состояние четверых медработников удовлетворительное. У троих средней тяжести, стабильные. Находятся в отделении токсикологии Клинической больницы скорой медицинской помощи.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы медслужбы Минздрава, мэрия, МЧС и МВД, медицинские учреждения г.Бишкек переведены на усиленный режим работы. Шесть психологов работали с пациентами и их родственниками, оказывая экстренную поддержку.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442797
Теги:
пожар, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  