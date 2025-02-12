При пожаре в НИИКХ 2 детей скончались, 9 взрослых отравились угарным газом

В Минздраве рассказали о состоянии здоровья пациентов, эвакуированных из НИИ хирургии сердца и трансплантации органов.

По данным ведомства, на момент происшествия в здании Национального института хирургии, сердца и трансплантации органов находилось всего 104 человека, из них 50 пациентов, включая 19 детей, 32 ухаживающих, 22 сотрудника.

Из НИИХСиТО 31 пациент размещены: 12 детей переведены в Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД), где также медицинская помощь была оказана 12 матерям и двум отцам.

В реанимацию Национального госпиталя переведены два пациента, в Национальном центре кардиологии и терапии им. академика М. Миррахимова (НЦКиТ) 15 пациентов, среди которых 8 взрослых и 7 детей. 19 предоперационных пациентов были отпущены домой.

К сожалению, несмотря на усилия врачей, двое послеоперационных детей - 1 год 7 месяцев и 16 лет скончались в реанимации Центра кардилогии.

На утро 12 февраля 2025 года состояние детей, находящихся в НЦОМиД оценивается врачами как стабильное. Ведется наблюдение.

В реанимации НЦКиТ остаются 11 больных, из них 4 детей. Из 4 детей, двое в крайне тяжёлом состоянии.

В Национальном госпитале 2 пациента, состояние больных средней тяжести, лечение получают.

Помимо пациентов, в результате пожара пострадали 9 человек, госпитализированных с отравлением угарным газом. Среди них 7 медицинских работников НИИХСиТО и 2 ухаживающих. Состояние четверых медработников удовлетворительное. У троих средней тяжести, стабильные. Находятся в отделении токсикологии Клинической больницы скорой медицинской помощи.

В ликвидации последствий происшествия были задействованы медслужбы Минздрава, мэрия, МЧС и МВД, медицинские учреждения г.Бишкек переведены на усиленный режим работы. Шесть психологов работали с пациентами и их родственниками, оказывая экстренную поддержку.

Источник: Кабар