В Бишкеке будут эвакуировать автомобили, мешающие вывозу мусора

В Бишкеке с сегодняшнего дня начнется принудительная эвакуация автомобилей, припаркованных возле контейнерных площадок. Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, данная мера введена с целью предотвращения затруднений с вывозом твердых бытовых отходов, который осуществляется с 00:00 до 06:00 часов.

Нарушения правил парковки, когда автомобилисты оставляют машины возле мусорных контейнеров, блокируют проезд спецтранспорта. В связи с этим мэрия города напоминает, что согласно Правилам благоустройства, парковка вблизи контейнерных площадок запрещена.

Для повышения эффективности вывоза мусора мэрия призывает жителей выносить отходы с 19:00 до 00:00 часов.