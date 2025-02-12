Женская сборная Кыргызстана по футзалу разгромила Таджикистан со счётом 3:0

Женская сборная Кыргызстана по футзалу продемонстрировала впечатляющую игру, одержав победу над соперницами из Таджикистана со счётом 3:0 во втором туре чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA). Матч, прошедший в многофункциональном спортивном комплексе Душанбе, стал ярким примером мастерства и командной работы кыргызстанок.

Эта победа последовала за ничьей 1:1 с Туркменистаном, и благодаря сегодняшнему результату сборная Кыргызстана с 4 очками уверенно занимает первое место в турнирной таблице. Победа над Таджикистаном укрепила их позиции как одной из сильнейших команд турнира.

Главный тренер сборной Кыргызстана высоко оценил тактическую дисциплину и упорство своей команды, отметив стратегическое построение игры и безупречное выполнение плана на поле. Таджикистан, несмотря на все усилия, не смог найти пути через мощную защиту и быстрые контратаки кыргызстанок.