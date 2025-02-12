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Женская сборная Кыргызстана по футзалу разгромила Таджикистан со счётом 3:0

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская сборная Кыргызстана по футзалу продемонстрировала впечатляющую игру, одержав победу над соперницами из Таджикистана со счётом 3:0 во втором туре чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA). Матч, прошедший в многофункциональном спортивном комплексе Душанбе, стал ярким примером мастерства и командной работы кыргызстанок.

Эта победа последовала за ничьей 1:1 с Туркменистаном, и благодаря сегодняшнему результату сборная Кыргызстана с 4 очками уверенно занимает первое место в турнирной таблице. Победа над Таджикистаном укрепила их позиции как одной из сильнейших команд турнира.

Главный тренер сборной Кыргызстана высоко оценил тактическую дисциплину и упорство своей команды, отметив стратегическое построение игры и безупречное выполнение плана на поле. Таджикистан, несмотря на все усилия, не смог найти пути через мощную защиту и быстрые контратаки кыргызстанок.


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URL: https://www.vb.kg/442801
Теги:
Таджикистан, футзал, Кыргызстан
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