КР и Оман договорились о развитии торгово-экономического сотрудничества

В рамках официального визита в Султанат Оман состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с председателем Торгово-промышленной палаты Омана Фейсалом Аль-Равасом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Кулубаев рассказал о реформах, проводимых в Кыргызстане для улучшения инвестиционного климата, и подчеркнул значительный нереализованный потенциал сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран. Он пригласил делегацию ТПП Омана посетить Кыргызстан на инвестиционный форум в рамках сотрудничества Центральной Азии и Совета арабских государств Персидского залива, который состоится 30 июня – 1 июля 2025 года.

Министр предложил оманской стороне рассмотреть инвестиции в такие сектора кыргызской экономики, как гидроэнергетика и инфраструктурные проекты.

Фейсал Аль-Равас выразил благодарность за приглашение, поддержал активизацию бизнес-взаимодействий и подтвердил готовность посетить Кыргызстан в ближайшее время.

В результате встречи стороны договорились продолжить работу по развитию торгово-экономического сотрудничества и укреплению деловых связей между Кыргызстаном и Оманом.