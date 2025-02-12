Милицией задержан владелец аккаунта в фейсбуке "Берик Держинский"

Сотрудниками ГУВД Чуйской области установлен и задержан подозреваемый в подготовке и организации массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, 14 января 2025 года в ГУВД Чуйской области поступила оперативная информация о том, что во время мониторинга социальных сетей выявлен фейковый аккаунт "Берик Держинский", где систематически публикуются негативные материалы в адрес руководства страны.

Данный факт зарегистрирован в ГУВД Чуйской области и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.278 (Массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики.

В ходе следствия установлено, что вышеуказанные публикации были опубликованы в социальной сети "Facebook" на странице фейкового аккаунта "Берика Держинского", принадлежащего гражданину О.Б. 1975 года рождения. На аккаунте систематически размещались негативные публикации, призывающие к неподчинению законным требованиям представителей власти, к массовым беспорядкам с целью насильственного захвата власти.

Согласно заключению судебно-лингвистической экспертизы, в указанных публикациях содержатся признаки, указывающие к свержению или смене действующей власти и массовым беспорядкам.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции было установлено местонахождение подозреваемого, ранее неоднократно судимого гражданина О.Б. 1975 года рождения, у которого при проведении обысковых мероприятий были обнаружены и изъяты удостоверение ОО "Движения элдик кенеш" и вещественные доказательства, имеющих значение по делу.

11 февраля 2025 года гражданин О.Б. 1975 года рождения, в порядке ст. 96 УПК Кыргызской Республики был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ГУВД Чуйской области напоминает, что в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О защите от недостоверной (ложной) информации", распространение недостоверной (ложной) информации в интернет-пространстве Кыргызской Республики является нарушением, за что влечет за собой уголовную ответственность".