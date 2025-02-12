В Оше с поддержкой РКФР модернизируют и расширяют гостиницу "TES Hotel"

Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) начал финансирование проекта по строительству современной и экологичной гостиницы "TES Hotel" в городе Ош. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, проект предусматривает строительство трехэтажной пристройки к существующему зданию, что увеличит номерной фонд до 43, а также внедрение передовых зеленых технологий.

Особенностью гостиницы станет использование геотермальной энергии для отопления и горячего водоснабжения, а также установка солнечных панелей на крыше для получения электроэнергии. Эти меры позволят существенно снизить воздействие на окружающую среду и создать экологически чистый объект размещения.

Отель расположен в исторической части Оша, рядом с горой Сулайман-Тоо – объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также другими ключевыми достопримечательностями, что делает TES Hotel привлекательным для туристов со всего мира.

"По статистике международного рейтинга CountryCasa, Кыргызстан занимает первое место по притоку туристов в Центральной Азии. Этих показателей удалось достичь благодаря усилиям президента Кыргызстана Садыра Жапарова по развитию туристической инфраструктуры. Сегодня мы подписали договор о финансировании строительства первого зеленого отеля в южных регионах республики. Уверен, что тренд на создание экологичных туристических объектов будет нарастать в нашей стране, способствуя устойчивому развитию отрасли и экономики в целом", - отметил председатель правления Артем Новиков.

Стоимость проекта составляет около 1 миллиона долларов, из которых 70% финансируется РКФР.

Фонд продолжит поддерживать проекты, направленные на развитие туризма в Кыргызстане, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни местного населения.