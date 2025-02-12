Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.22 - 91.12

В Оше с поддержкой РКФР модернизируют и расширяют гостиницу "TES Hotel"

144  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) начал финансирование проекта по строительству современной и экологичной гостиницы "TES Hotel" в городе Ош. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, проект предусматривает строительство трехэтажной пристройки к существующему зданию, что увеличит номерной фонд до 43, а также внедрение передовых зеленых технологий.

Особенностью гостиницы станет использование геотермальной энергии для отопления и горячего водоснабжения, а также установка солнечных панелей на крыше для получения электроэнергии. Эти меры позволят существенно снизить воздействие на окружающую среду и создать экологически чистый объект размещения.

Отель расположен в исторической части Оша, рядом с горой Сулайман-Тоо – объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также другими ключевыми достопримечательностями, что делает TES Hotel привлекательным для туристов со всего мира.

"По статистике международного рейтинга CountryCasa, Кыргызстан занимает первое место по притоку туристов в Центральной Азии. Этих показателей удалось достичь благодаря усилиям президента Кыргызстана Садыра Жапарова по развитию туристической инфраструктуры. Сегодня мы подписали договор о финансировании строительства первого зеленого отеля в южных регионах республики. Уверен, что тренд на создание экологичных туристических объектов будет нарастать в нашей стране, способствуя устойчивому развитию отрасли и экономики в целом", - отметил председатель правления Артем Новиков.

Стоимость проекта составляет около 1 миллиона долларов, из которых 70% финансируется РКФР.

Фонд продолжит поддерживать проекты, направленные на развитие туризма в Кыргызстане, создание новых рабочих мест и повышение уровня жизни местного населения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442809
Теги:
Ош, строительство, Российско-кыргызский фонд развития
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  