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В Кыргызстане 26 тонн картофеля были возвращены отправителю в Китай

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Чуй-Бишкекским управлением Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР в феврале 2025 года проведен карантинный фитосанитарный контроль 26,13 тонн картофеля, ввезенного из Китайской Народной Республики, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

"По результатам проверки были выявлены нарушения карантинных фитосанитарных требований.

Согласно пункту 4.4 "Положение о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318, 26,13 тн картошки был возвращен отправителю по причине отсутствия маркировки на упаковке подкарантинной продукции", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/442812
Теги:
граница, Китай, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
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