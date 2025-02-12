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Задержаны гендиректор и два учредителя ОсОО "ЭлКат"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкеке задержаны генеральный директор Толубаев Уланбек и учредители ОсОО "Элкат" Зикирали Кенжебаев и Сергей Шмелев. Об этом редакции vb.kg сообщили источники в силовых структурах.

По их словам, вчера, 10 февраля, сотрудники ГКНБ КР провели обыски в офисе ОсОО "Элкат".

Предположительно причиной стали разбирательства между инвесторами и руководством ОсОО "ЭлКат", которыми занималось Национальное агентство по инвестициям при президенте КР.

Также стало известно, что управделами президента Каныбек Туманбаев назначил директором компании "Элкат" Нурадила Баясова, который ранее был замглавы Госипотечной компании.


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URL: https://www.vb.kg/442815
Теги:
задержание, Интернет, Кыргызстан
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