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Депутат напомнил Нурдану Орунтаеву про 3 млн сомов за снос кафе "Батуми"

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- Бермет Таалайбекова
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На заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев задал вопрос исполняющему обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдану Орунтаеву о выплате 3 млн сомов за демонтаж кафе "Батуми".

"Вы обещали заплатить 3 млн сомов, когда занимали должность вице-мэра Бишкека, или вы пришли к мировому соглашению?" - спросил депутат.

Орунтаев ответил, что правильнее, если на этот вопрос ответят следственные органы.

"Глава следствия подтвердил, что стороны пришли к обоюдному соглашению. Но если вы заплатили, то где взяли 3 млн сомов?" - уточнил Масалиев.

Также народный избранник напомнил чиновнику про то, что он обещал снести 64 незаконно построенных объектов в Бишкеке.

"Через некоторое время вы сообщили о том, что эти дома нужно легализовать, так как были построены на средства граждан. Вы тоже самое говорили про "Элит Хаус", но позже сказали, что они хорошие ребята. Может впредь не стоит делать преждевременные выводы. Нужно поменьше говорить и побольше работать", - посоветовал ему Масалиев.

Напомним, весной 2023 года, будучи вице-мэром столицы, Орунтаев организовал демонтаж кафе "Батуми". Позже ГКНБ возбудил против него дело за уничтожение чужого имущества, обязав возместить ущерб. В сентябре 2024 года на месте кафе открыли парк.


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URL: https://www.vb.kg/442819
Теги:
Исхак Масалиев, кафе, Бишкек, Жогорку Кенеш, демонтаж, Депутат
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