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ГНС внедрила еще один онлайн-сервис для налогоплательщиков

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- Бакыт Басарбек
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики запустила онлайн-сервис по составлению акта сверки взаимных расчетов по страховым взносам.

С помощью этого сервиса акт сверки взаимных расчетов по страховым взносам можно составить онлайн в Кабинете налогоплательщика на сайте cabinet.salyk.kg, не посещая налоговый орган.

Документ формируется на указанную дату на основе данных налогового органа и налогоплательщика. После отправки инспектор ГНС проверяет информацию и присваивает документу статус "Подтверждён" или "Отклонён" в зависимости от корректности сведений.

Кроме того, сервис позволяет налогоплательщикам редактировать данные акта сверки перед отправкой, формировать акт сверки по отдельным районам ведения деятельности, а также выбирать любую дату для его составления, начиная с начала выбранного года.

В этом акте содержится информация о начисленных и поступивших в бюджет Социального фонда Кыргызской Республики суммах страховых взносов, процентах, пенях, а также о возвратах и зачётах.

Отметим, ранее ГНС внедрила аналогичный онлайн-сервис в Кабинете налогоплательщика по составлению акта сверки взаимных расчетов по налогам.

Данные сервисы внедрены для повышения прозрачности и упрощения процесса сверки как по налогам, так и по страховым взносам. Они предназначены для всех категорий налогоплательщиков, включая индивидуальных предпринимателей и крупные компании. Сервисы способствуют упрощению выполнения налоговых и страховых обязательств, а также улучшает взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами.


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URL: https://www.vb.kg/442820
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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