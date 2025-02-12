Молодежная сборная Кыргызстана по футболу уступила Австралии со счетом 1:5

Молодежная сборная Австралии U20 продемонстрировала впечатляющую игру, одержав уверенную победу над Кыргызстаном со счетом 5-1 в групповом этапе Кубка Азии AFC U20 на стадионе Баоань.

Австралия не теряла времени даром и открыла счет уже на 5-й минуте. Лука Йованович первым поразил ворота после отличной передачи от С. Эспозито. Молодые Соккеруз продолжили атакующую игру, удвоив преимущество на 15-й минуте благодаря Д. Бенни, который реализовал точный пас от А. Бадолато.

М. Туре затем вышел на первый план, оформив дубль на 26-й и 32-й минутах, что позволило Австралии уйти на перерыв с комфортным преимуществом 4-0. Кыргызстан испытывал серьезные трудности, практически не создавая угроз у ворот соперника в первом тайме.

Второй Тайм Закрепляет Победу

Австралийцы продолжили доминировать во второй половине встречи, и Лука Йованович снова отличился на 61-й минуте, увеличив счет до 5-0. Несмотря на сложную ситуацию, Кыргызстан сумел забить гол престижа на 73-й минуте с пенальти, который реализовал Б. Алмазбеков, лишив Австралию "сухого" матча.

Турнирное положение и следующие матчи

После этой уверенной победы Австралия U20 занимает первое место в группе A, подтвердив свои претензии на титул. Кыргызстан, напротив, оказался на последнем месте и нуждается в серьезной работе, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

В следующем матче Австралия постарается продолжить победную серию, а Кыргызстан окажется перед необходимостью побеждать, чтобы сохранить шансы в турнире.

Итоговый Счет: Австралия U20 5-1 Кыргызстан U20

Голы:

Австралия: Лука Йованович (5', 61'), Д. Бенни (15'), М. Туре (26', 32')

Кыргызстан: Б. Алмазбеков (73' пен.)

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