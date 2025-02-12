Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 90.22 - 91.12

В Бишкеке начали проводить оценку катализаторов из Циндао

104  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Бишкек в рамках пилотного проекта проводят оценку эффективности установки катализаторов на транспортные средства. Данные оборудования разработаны и представлены государственным университетом Циндао Китайской Народной Республики.

На данный момент в рамках эксперимента катализаторы установлены на 4 транспортных средствах.

Необходимо отметить, что срок службы катализаторов зависит от пробега автомобиля или определяется под воздействием внешних факторов.

В настоящее время говорить о качестве предоставленных катализаторов невозможно, так как данные оборудования находятся на стадии проверки. После завершения эксперимента можно будет сделать более точные выводы о их эффективности.

Специалисты Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР проверяют автомобили с помощью газоанализатора до и после установки катализаторов, чтобы оценить влияние этих устройств на уровень выбросов.

Отметим, что пилотный проект реализуется в рамках мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению уровня загрязнения воздуха в столице.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442831
Теги:
мэрия, Бишкек, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  