В Бишкеке начали проводить оценку катализаторов из Циндао

В городе Бишкек в рамках пилотного проекта проводят оценку эффективности установки катализаторов на транспортные средства. Данные оборудования разработаны и представлены государственным университетом Циндао Китайской Народной Республики.

На данный момент в рамках эксперимента катализаторы установлены на 4 транспортных средствах.

Необходимо отметить, что срок службы катализаторов зависит от пробега автомобиля или определяется под воздействием внешних факторов.

В настоящее время говорить о качестве предоставленных катализаторов невозможно, так как данные оборудования находятся на стадии проверки. После завершения эксперимента можно будет сделать более точные выводы о их эффективности.

Специалисты Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР проверяют автомобили с помощью газоанализатора до и после установки катализаторов, чтобы оценить влияние этих устройств на уровень выбросов.

Отметим, что пилотный проект реализуется в рамках мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению уровня загрязнения воздуха в столице.