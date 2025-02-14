Криштиану Роналду мечтает сыграть со своим 14-летним сыном

В трогательном интервью футбольная икона Криштиану Роналду поделился своей мечтой сыграть на поле вместе со своим сыном, Криштиану младшим, который уже проявляет способности на футбольном поле в возрасте 14 лет.

"Для меня было бы сбывшейся мечтой сыграть с сыном", - сказал Роналду в недавнем интервью. "Мы оба страстно любим эту игру, и я с нетерпением жду этого момента".

Криштиану младший идет по стопам отца, совершенствуя свои навыки в академии и показывая природный талант. Как и его отец, он играет на позиции нападающего, и его первые успехи в молодежных командах уже привлекли внимание. Криштиану Роналду активно поддерживает развитие сына, регулярно делясь моментами их тренировок в социальных сетях.

14-летний Криштиану младший тренируется в молодежной команде "Аль-Наср" и участвует в различных юношеских лигах, и многие считают, что скоро он выйдет на световую арену, как и его легендарный отец. Заявление Роналду о желании сыграть с сыном отражает их тесные отношения, а также надежды отца на успех сына в этом прекрасном виде спорта.

Хотя пока неизвестно, когда или если отец и сын когда-нибудь сыграют вместе на профессиональном уровне, одно ясно: наследие Роналду продолжается, и мир будет наблюдать, как развивается следующее поколение.