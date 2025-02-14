"Помнить всех: и солдат ВОВ, и тех, кто исполнял свой долг в Афганистане"

"ВЭС 24" поговорил с Александром Юдаковым, председателем Совета ветеранов Афганской войны "Шурави" Ысык-Атинского района Кыргызстана, о предстоящем праздновании 80-летия Великой Победы в Кыргызстане

– Знаем, что по традиции в феврале у вас будет большое мероприятие, посвященное годовщине вывода советских войск из Афганистана…

– Да, ежегодно 15 февраля мы организуем памятные мероприятия, посвященные этому событию. Мемориал памяти у нас установлен в селе Люксембург, расположенном на трассе Бишкек – Иссык-Куль, которая проходит через город Кант. В нашем районе в Афганистане погибло 14 человек, исполнявших свой интернациональный долг.

С 2010 года мы ежегодно проводим мемориальные мероприятия, вспоминая подвиги тех, кто служил в Афганистане. Сейчас нам стали оказывать помощь государственные органы власти и сельские советы. Ежегодно они выделяют матерям погибших одноразовую финансовую помощь, а также оказывают поддержку ветеранам и вдовам умерших афганцев.

К участию в мероприятиях привлекаем школьников и авиабазу Российской Федерации, которая расположена в Канте. В целом все проходит организованно. Я стал председателем в 2007 году и начал свою деятельность со своего села. Был депутатом сельского совета села Ивановка. За это время в школах, где учились погибшие, были открыты мемориальные доски. На 35-летие вывода войск мы пригласили мать погибшего из Белгородской области. Она уехала туда около 20 лет назад.

Ребята из Белгородской области отправили ее к нам за свой счет, а мы в свою очередь также организовали все здесь и отправили ее и дочь. Она побывала в своем родном селе, где в школе была открыта мемориальная доска.

– Как ветераны Афганской войны оценивают нынешнюю ситуацию в Афганистане, учитывая, что у власти находятся силы, с которыми они воевали?

– Да, такая сложилась ситуация в Афганистане: с теми, с кем мы воевали, сегодня можно дружить и мирно сосуществовать со всеми.

Сейчас талибы проявляют большое уважение к России и к советским войскам. До того, как коллективные силы во главе с США покинули Афганистан, у местных жителей появилась возможность сравнить, как вели себя ВС коллективного Запада и СССР. В период нахождения советских войск в стране велось активное строительство больниц, школ и жилья, чего не наблюдалось при американцах.

Кроме того, выход американцев из Афганистана можно назвать позорным, ведь они сбежали среди ночи. Советские же войска вышли достойно под знаменами.

– В 2025 году страны СНГ и не только будут отмечать 80-летие Великой Победы. Какие мероприятия вы планируете провести в честь этого события? Какие мероприятия, посвященные 9 Мая, вы проводили в прошлом?

– В каждом поселке Кыргызстана есть памятник, на котором увековечены имена героев Великой Отечественной войны, погибших на полях сражений. И даже сейчас, спустя годы, к этим именам добавляются новые - тех, кто ушел из жизни после Победы.

К сожалению, в нашем районе уже не осталось ни одного ветерана. Последний из них ушел из жизни в прошлом году, ему был 101 год.

В селе Люксембург раньше не было памятника, посвященного 9 Мая. Мы, ветераны Афганской войны, решили установить зенитную пушку образца 1944 года рядом с памятником нашим сослуживцам. На пушке мы сделали мраморную надпись, в которой выразили уважение к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Мы сделали все это на свои средства. Министерство обороны помогло нам с пушкой.

В этом году мы собираем список ветеранов, погибших на войне и умерших в селе Люксембург. Этих ветеранов мы тоже хотим увековечить у нашего мемориала, который расположен в этом селе. Во всех селах есть имена погибших воинов или отцов войны, но в нашем селе, несмотря на то, что оно расположено на трассе, этого не было. Возможно, это упущение было сделано еще при советской власти из-за того, что директором совхоза был немец. Мы хотим исправить эту несправедливость и восстановить память о наших героях.

Недавно я нашел в интернете информацию о Яковенко, жителе нашего села, который был призван в 1941 году из города Канта. Запись вкладыша медальона дословно: "Киргизская ССР. г. Фрунзе, Кантский район Фрунзенской области, д. Ивановка, кирпично-черепичный завод. Призывался Кантовским райвоенкоматом 22/10 1941 г.". Я начал разбираться в данных военкоматов, но оказалось, что такой человек не призывался. Однако потом мы выяснили, что архивные данные того времени были уничтожены пожаром в военкомате. Жители села помнили этого человека по фамилии, и я нашел его родственников в России. Мы связались с ними, и они даже съездили на братскую могилу, где он был захоронен.

Эта история тронула нас, и мы вписали его фамилию на наш памятник. Ведь если человек пропал без вести, то он ни там, ни здесь не числится. Из-за этого никто не получал положенные ему как ветерану льготы. Вот такие дела.

Во всех селах страны проходит акция "Бессмертный полк". Даже если у ветеранов уже нет близких, мы привлекаем учеников, которые несут портреты ветеранов Великой Отечественной войны.

В этом году мы планируем открыть мемориальную доску в селе Красная Речка, где также находился военный госпиталь. Ежегодно представители общественного объединения "Чайка" наводят порядок на могилах ветеранов Великой Отечественной войны в селе Ивановка. Многие жители села уже разъехались, и русскоязычное население здесь немногочисленно, но за могилами ветеранов все равно следят.

– Говоря о Великой Победе, стоит отметить, что иногда в информационном пространстве можно встретить грубое искажение истории. Как вы относитесь к таким манипуляциям?

– Я хочу сказать, что после распада Союза молодое поколение оказалось в сложной ситуации. Воспитание было утрачено, и это касается всех стран. Например, у нас есть житель, который является тружеником тыла. Сейчас он живет в доме престарелых на государственном обеспечении. Мой знакомый, председатель Совета ветеранов войны, нашел телефон его дочери, которая живет на Украине. Он хотел поговорить с ней об отце, но когда он ей сказал, что он русский, она не стала общаться с ним, так как считает его захватчиком.

Человек, который хотел просто рассказать ей о жизни ее отца, столкнулся с нежеланием общаться. Это вызывает беспокойство и разочарование.

А искажение фактов, на мой взгляд, связано с учебной программой в школе. Когда мы учились, в учебниках было больше информации о Великой Отечественной войне, и мы изучали ее не по одной странице. В них приводилось много примеров и фактов, а сейчас все это представлено более поверхностно.

Тем не менее кыргызы всегда помнят о подвиге своих соотечественников в Великой Отечественной войне, чтут их память и не забывают о тех, кто отдал свою жизнь ради нашего будущего.