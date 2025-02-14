Должностным лицам Кыргызстана вручены награды ОДКБ

В соответствии с Решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подписанным 28 ноября 2024 года в Астане, секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов вручил награды ОДКБ ряду должностных лиц Кыргызской Республики.
За значительный вклад в развитие и укрепление Организации представители министерств и ведомств страны были отмечены Почетными знаками ОДКБ I и II степени, Почетными грамотами ОДКБ, а также медалями "За укрепление коллективной безопасности" и "Вместе к миру".
Выступая на церемонии, Марат Иманкулов поблагодарил награжденных за их активную работу и подчеркнул важность сохранения высокой эффективности деятельности в период председательства Кыргызской Республики в ОДКБ.
Список награжденных по итогам 2024 года
Почетный знак ОДКБ I степени:
Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики;
Муратбек Азымбакиев, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики;
Бактыбек Бекболотов, министр обороны Кыргызской Республики.
Почетный знак ОДКБ II степени:
Марат Маралбаев, первый заместитель директора - начальник Генерального штаба Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.
Почетная грамота СКБ ОДКБ:
Жолдошбек Мамбеталиев, директор Ситуационного центра Администрации Президента Кыргызской Республики;
Тургунбек Дооронбеков, эксперт отдела внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики;
Асхат Муратканов, начальник Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУ МВД Кыргызской Республики;
Абзалбек Эргешов, старший офицер внешних связей и верификации УМВС МО Кыргызской Республики.
Медаль "За укрепление коллективной безопасности":
Ааламбек Арыков, начальник отдела законодательной деятельности Управления правового обеспечения Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики;
Айчурок Набиева, старший инспектор ГУМС МВД Кыргызской Республики.
Источник: odkb-csto.org