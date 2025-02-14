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Должностным лицам Кыргызстана вручены награды ОДКБ

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- Светлана Лаптева
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В соответствии с Решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подписанным 28 ноября 2024 года в Астане, секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Марат Иманкулов вручил награды ОДКБ ряду должностных лиц Кыргызской Республики.

За значительный вклад в развитие и укрепление Организации представители министерств и ведомств страны были отмечены Почетными знаками ОДКБ I и II степени, Почетными грамотами ОДКБ, а также медалями "За укрепление коллективной безопасности" и "Вместе к миру".

Выступая на церемонии, Марат Иманкулов поблагодарил награжденных за их активную работу и подчеркнул важность сохранения высокой эффективности деятельности в период председательства Кыргызской Республики в ОДКБ.

Список награжденных по итогам 2024 года

Почетный знак ОДКБ I степени:

Марат Иманкулов, секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики;

Муратбек Азымбакиев, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

Бактыбек Бекболотов, министр обороны Кыргызской Республики.

Почетный знак ОДКБ II степени:

Марат Маралбаев, первый заместитель директора - начальник Генерального штаба Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики.

Почетная грамота СКБ ОДКБ:

Жолдошбек Мамбеталиев, директор Ситуационного центра Администрации Президента Кыргызской Республики;

Тургунбек Дооронбеков, эксперт отдела внешней политики Администрации Президента Кыргызской Республики;

Асхат Муратканов, начальник Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУ МВД Кыргызской Республики;

Абзалбек Эргешов, старший офицер внешних связей и верификации УМВС МО Кыргызской Республики.

Медаль "За укрепление коллективной безопасности":

Ааламбек Арыков, начальник отдела законодательной деятельности Управления правового обеспечения Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики;

Айчурок Набиева, старший инспектор ГУМС МВД Кыргызской Республики.

Источник: odkb-csto.org


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URL: https://www.vb.kg/442860
Теги:
награда, Кыргызстан, ОДКБ
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