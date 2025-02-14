Трамп пригрозил дипломатам увольнениями за несогласие с политикой США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому кадровые дипломаты могут быть уволены за несогласие с внешней политикой государства. Соответствующий документ опубликован 12 февраля на сайте Белого дома, пишет "Известия".

Указ устанавливает власть госсекретаря над сотрудниками дипломатической службы и должностными лицами государственной службы. Теперь он может вносить изменения в механизм набора кадров и процедуру оценки эффективности работы дипломатов, а также пересматривать или заменять руководство по иностранным делам и любые другие документы, регулирующие деятельность дипломатической службы.

"Кадровые процедуры агентств, ответственных за реализацию внешней политики президента, должны обеспечивать эффективные и действенные средства, гарантирующие, что должностные лица и сотрудники добросовестно реализуют политику президента", - уточнили в пресс-службе Белого дома.

Отмечается, что указ также подтверждает конституционные полномочия Трампа в вопросах внешней политики и его власть над всеми лицами, участвующими в ее реализации.

Ранее, 10 февраля, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возвращение Трампа в Белый дом знаменует смену курса внешней политики Вашингтона. По его словам, новый глава государства меняет либерально-глобалистский вектор на национал-популистический.

В этот же день сотрудник Китайской ассоциации международной торговли Ли Юн отметил, что агрессивный подход Трампа к внешней экономической политике страны может привести США к изоляции на мировой арене. Он подчеркнул, что объявление Трампа о введении новых пошлин уже вызвало всемирную обеспокоенность, в том числе и среди основных торговых партнеров США.

До этого, 10 февраля, бывший заместитель советника 44-го американского президента Барака Обамы по национальной безопасности Бен Роудс сравнил Трампа со "школьным хулиганом" из-за его внешней политики. Как уточнил он, внешняя политика Трампа знаменует собой "потерю американской уверенности в себе и самоуважения", а также представляет США как "угасающую сверхдержаву, цепляющуюся за утраченный статус".