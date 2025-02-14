"Рост экспорта КР в КНР достиг рекорда". Интервью с послом Актилек Мусаевой

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева в интервью vb.kg поделилась ключевыми аспектами укрепления кыргызско-китайских отношений, подчеркнув важность таких стратегических проектов, как строительство железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", который откроет новые возможности для экономического роста и развития региона. Посол также рассказала о развитии культурного и научного обмена между двумя странами, включая проекты по сохранению культурного наследия, а также совместные кинематографические и туристические инициативы. По словам Мусаевой, такие проекты будут способствовать углублению двустороннего партнерства и укреплению позиций Кыргызстана как важного транзитного хаба на Евразийском континенте.

Как Вы оцениваете текущее состояние кыргызско–китайских отношений?

Во внешней политике Кыргызстана сотрудничество с Китаем имеет приоритетный характер. На протяжении более 33 лет со дня установления дипломатических отношений взаимодействие между Кыргызстаном и Китаем стабильно развивается, расширяется сотрудничество, как по вопросам двусторонней повестки, так и в рамках многосторонних структур, таких как ООН, ШОС, Формат "Центральная Азия-Китай" и др.

В мае 2023 года по итогам государственного визита президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китай стороны вывели двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического сотрудничества в новую эпоху.

В 2024 году лидеры двух государств провели двустороннюю встречу на полях Саммита ШОС в Астане.

4-7 февраля 2025 года успешно проведен государственный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китайскую Народную Республику, по итогам которого двусторонние отношения выведены на последующий уровень – углубление всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Это говорит о том, что Кыргызская Республика рассматривает Китайскую Народную Республику как важного стратегического партнера, доброго соседа и верного друга.

В ходе данного визита глава государства провел в Пекине встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Государственного совета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи, а также совместно с лидером КНР принял участие в торжественной церемонии открытия IX зимних Азиатских игр-2025 в городе Харбин. Данный визит открывает новые перспективы для сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах. Хотела бы отметить, что в рамках визита сторонами подписаны Совместная декларация об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, а также иные 23 двусторонних документа в различных сферах.

Для нас весьма символично, что сразу после Нового года по лунному календарю – Праздника Весны состоялся визит главы нашего государства в Китай. По китайским традициям только родственники и близкие друзья приглашаются вместе отпраздновать этот семейный праздник.

Как мы видим, постоянный доверительный политический диалог между главами наших государств укрепляется из года в год.

Стоит заметить, что после повышения уровня отношений до всеобъемлющего стратегического сотрудничества, 2023, 2024 и начало 2025 года были весьма активными и продуктивными.

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики несколько раз посетил Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, а также специальный административный район Гонконг КНР. В сентябре 2024 года состоялся официальный визит торага Жогорку Кенеша Тургунбек уулу Нурланбека в Китай и визит заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева в Китай в рамках участия в очередном заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В октябре 2023 года состоялся официальный визит премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Кыргызстан, а в мае 2024 года - визит вице-премьера Госсовета КНР Лю Гочжуна в Кыргызстан. Кроме этого, проведены ряд визитов на уровне глав министерств и ведомств, депутатов парламента Кыргызстана в Китай. На регулярной основе делегации из различных регионов Китая посещают Кыргызстан.

Таким образом, между Кыргызстаном и Китаем очень насыщенная повестка дня взаимодействия, и мы будем продолжать совместную работу с китайской стороной по наращиванию и углублению взаимовыгодного и многогранного сотрудничества.

В конце 2024 года в Кыргызстане состоялась церемония запуска проекта железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Как Вы считаете, какие новые возможности для региональной взаимосвязанности и процветания откроет данный проект?

Как вы отметили, 27 декабря 2024 года мы запустили данный исторический проект. Проект строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан" станет значимым проектом в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Данный проект обеспечит развитие регионов нашей страны. Новая инфраструктура ускорит развитие торговли, туризма и промышленности, а также улучшит транспортную доступность труднодоступных районов. На всех этапах строительства и эксплуатации железной дороги будут созданы тысячи рабочих мест, что окажет положительное влияние на социально-экономическое положение Кыргызской Республики.

Тем самым, строительство этой железной дороги ускорит экономическое развитие Кыргызстана и укрепит его роль в качестве транзитного узла на Евразийском континенте.

Мы уверены, что этот проект диверсифицирует транспортные направления и также повысит конкурентоспособность региона Центральной Азии, как международного транспортно-транзитного хаба.

Таким образом, железная дорога "Китай–Кыргызстан–Узбекистан" – это не просто транспортный коридор, а важный стратегический мост, который свяжет страны Востока и Запада через Центральную Азию и станет символом возрождения сухопутного Великого Шелкового Пути.

В каких областях сотрудничества между нашими странами, по Вашему мнению, еще предстоит раскрыть значительный потенциал?

За последние десятилетия Китай добился впечатляющих успехов и этому свидетельством является динамичный рост национальной экономики, повышение благосостояния граждан, а также активная деятельность Китая на международной арене.

В 2021 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе над бедностью в стране, что стало историческим достижением. Этот результат стал возможным благодаря комплексным государственным программам, которые помогли повысить доходы и улучшить условия жизни сотни миллионов людей. Сегодня этот опыт привлекает внимание других стран, которые стремятся применить его у себя.

Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина правительство Китая всесторонне продвигает Великое дело возрождения китайской нации путем осуществления китайской модернизации и добивается небывалых исторических высот в развитии страны. Китайская сторона предлагает другим странам поделиться плодами этой модернизации, в том числе с Кыргызстаном.

Кыргызстан также является активным участником инициативы "Один пояс, один путь" и совместно с Китаем реализует ряд крупных проектов в области инфраструктуры, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и в других сферах.

На протяжении многих лет Китай продолжает оставаться крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Кыргызстана. Отрадно отметить, что 2024 год был ознаменован рекордным показателем роста кыргызско-китайской внешней торговли. По данным Главного таможенного управления КНР, объем товарооборота между нашими странами составил 22 млрд. 710 млн долларов, при этом в 2023 году он был на уровне 19 млрд. 906 млн долларов. Наблюдается рост экспорта из Кыргызстана в Китай, который составил в прошлом году 2,8 миллиарда долларов. Это рекордная цифра в нашем экспорте в Китай.

В 2024 году открылся третий КПП "Бедел". Предстоит строительство автомобильной дороги "Барскоон – Учтурфан-Аксу". Стороны произвели модернизацию и построили мост "Дружбы" в целях улучшения инфраструктуры и повышения пропускной способности контрольно-пропускных пунктов "Иркештам" и "Торугарт".

Кыргызские компании с прошлого года начали экспорт угля в Кашгар СУАР. Реализуется проект по строительству ленточного конвейера с угольной базой в районе КПП "Иркештам".

Завершено строительство Индустриального парка на КПП "Иркештам" по сельскохозяйственной и побочной продукции для экспорта сельхоз продукции из Кыргызстана в Китай.

Реализуется проект "Две страны - два парка" между свободно-экономическими зонами Кашгар и Нарын, а также ОАО "Кыргыз почтасы".

Сегодня сотрудничество между Кыргызстаном и Китаем охватывает широкий спектр направлений, но в условиях современных реалий существует значительный потенциал сотрудничества в ряде областей. К ним можно отнести такие направления, как сотрудничество в области экологии и зеленой экономики, цифровой торговли, туризма и культуры.

Как Вы оцениваете текущие результаты и потенциал гуманитарного сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном?

Укрепление связей в этих областях, включая совместные исследовательские проекты, обмен студентами и преподавателями, развитие устойчивых технологий и медицинских инициатив, откроет новые возможности для обеих стран, способствуя их взаимному процветанию и развитию. Как Вы правильно заметили, история и культура наших стран связаны уже на протяжении многих веков, начиная с Великого Шелкового Пути, который сыграл важнейшую роль в укреплении связей между народами Центральной Азии и Китая, и Кыргызстан не стал исключением. На протяжении веков торговые пути через территорию Кыргызстана обеспечивали обмен не только товарами, но и знаниями и культурными традициями. Мы гордимся тем, что сегодня наши народы продолжают развивать эти вековые традиции культурного обмена.

Особенно важно, что в последние годы наблюдается позитивная динамика в области гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. Это сотрудничество охватывает такие ключевые сферы, как культура, искусство, образование, наука и здравоохранение.

Одним из ярких примеров такого сотрудничества является открытие Центра изучения кыргызского языка "Центр Кыргызстана" на базе Пекинского университета иностранных языков, который стал важной площадкой для изучения Кыргызстана, кыргызского языка, культуры и традиций кыргызского народа.

В последние годы наблюдается устойчивый рост интереса среди молодежи Кыргызстана к обучению в Китае. Это подтверждается увеличением числа стипендий, предоставляемых правительством Китая, а также открытиями образовательных проектов, таких как "Мастерская Лу Бань" в Кыргызстане. Этот проект направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере профессионального образования.

Развитие китайского языка и культуры также активно поддерживается в Кыргызстане. В университетах страны успешно функционируют факультеты китаеведения и Институты Конфуция, а в Бишкеке действует средняя школа с углубленным изучением китайского языка. Эти инициативы способствуют лучшему пониманию и изучению китайской культуры и языка, что в свою очередь усиливает культурные связи между нашими народами.

Также стоит отметить успехи в сфере медицины. Китай регулярно оказывает помощь Кыргызстану в медицинской сфере, начиная с поставок оборудования и медикаментов и заканчивая оказанием высококвалифицированного лечения. Примером служат успешные операции для детей с пороками сердца и лечение пациентов с катарактой.

Перспективы гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем действительно огромны. В ближайшие годы планируется реализация важных проектов, направленных на изучение культурного наследия и архивных материалов, исторических документов и рукописей. Также рассматриваются проекты по созданию совместных художественных фильмов и туристических проектов. Эти проекты будут способствовать открытию новых возможностей для культурного и научного обмена, что, безусловно, окажет положительное влияние на развитие двусторонних кыргызско-китайских отношений.

В последние годы отношения Китая с Центральной Азией становятся все более динамичными. В этом году состоится второй саммит "Центральная Азия-Китай". Как Вы оцениваете роль Кыргызстана и Китая в рамках этой инициативы?

Как вы знаете, в 2023 году Китай и страны Центральной Азии успешно провели первый саммит глав государств Центральной Азии и Китая. По итогам данного мероприятия осуществляется активная работа в рамках формата "Центральная Азия-Китай", в марте 2024 года в городе Сиань открылся Секретариат "Центральная Азия – Китай".

Согласно установленной практике, в текущем году второй Саммит глав государств Центральной Азии и Китая состоится в Казахстане, в рамках которого будут обсуждены вопросы политического взаимодействия, развития торгово-экономического сотрудничества, укрепления культурно-гуманитарных связей, защите окружающей среды и др.

Со своей стороны, Кыргызская Республика принимает активное участие в укреплении многовекторного сотрудничества в формате "Центральная Азия – Китай", который стал эффективной платформой для обмена мнениями и выработки совместных подходов по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Кыргызстан заинтересован совместно с китайской стороной и другими странами Центральной Азии в активном использовании преимуществ географической близости для конструктивного развития региона Центральной Азии. Мы готовы к дальнейшему развитию данной площадки и открытому диалогу по всем вопросам взаимодействия.

Кыргызская Республика будет прилагать усилия для строительства международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, равенстве, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, а также для углубления и расширения равноправного и открытого глобального партнерства.

Редакция издания vb.kg выражает благодарность пресс-службе МИД за содействие в подготовке материала.