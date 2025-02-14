В Джалад-Абаде блогер вымогала деньги, угрожая интимными материалами

В Джалал-Абаде задержана гражданка Р.к.Ч., популярный блогер с 200 000 подписчиками на платформе Instagram. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, она вымогала денежные средства у жителя Сузакского района И.Т.Д., угрожая распространением фейковых интимных материалов с его падчерицей.

Используя насилие и угрозы, Р.к.Ч. заставила девушку сделать фото и видео обнаженного характера. Затем, используя эти материалы, она потребовала от И.Т.Д. 184 тысячи сомов, угрожая распространением информации.

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех эпизодов преступной деятельности задержанной.

Пострадавших от действий Р.к.Ч. просят обращаться в ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области или по телефонам: 0995 012 210, 03722 5-60-49.