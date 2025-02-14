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В Джалад-Абаде блогер вымогала деньги, угрожая интимными материалами

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- Бермет Таалайбекова
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В Джалал-Абаде задержана гражданка Р.к.Ч., популярный блогер с 200 000 подписчиками на платформе Instagram. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, она вымогала денежные средства у жителя Сузакского района И.Т.Д., угрожая распространением фейковых интимных материалов с его падчерицей.

Используя насилие и угрозы, Р.к.Ч. заставила девушку сделать фото и видео обнаженного характера. Затем, используя эти материалы, она потребовала от И.Т.Д. 184 тысячи сомов, угрожая распространением информации.

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех эпизодов преступной деятельности задержанной.

Пострадавших от действий Р.к.Ч. просят обращаться в ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области или по телефонам: 0995 012 210, 03722 5-60-49.


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URL: https://www.vb.kg/442883
Теги:
вымогательство, Джалал-Абадская область, задержание, шантаж, соцсети, ГКНБ
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