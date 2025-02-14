Мнения бишкекчан о праздновании Дня святого Валентина (опрос)

Корреспондент vb.kg опросила горожан разного возраста по поводу празднования Дня святого Валентина.

Алтынай, 21 год: "Я считаю, что этот праздник не особо-то и нужен. Когда у тебя есть любимый человек, ты не ждёшь праздника, чтобы подарить что-то или сделать романтический вечер".

Эржан, 21 год: "Не понимаю смысл этого праздника. День влюблённых нужно отмечать в день, когда вы поженились".

Чолпон, 21 год: "Мне кажется, чтобы дарить подарок любимому человеку, не нужны никакие праздники и поводы".

Саида, 26 лет: "Вообще никак. Те, кто хотят праздновать, празднуют - и это повод для них укрепить свою любовь. А те, кто считают этот день днём книг, покупают книги. И есть такие, как я, для которых 14 февраля - обычный день, такой же, как остальные".

Омурбек, 21 год: "Любовь придумали продавцы цветов".

Субан, 40 лет: "Моя жена считает этот день праздником, поэтому я стараюсь радовать её каждый год. Но для меня этот день был таким же, как обычные дни, пока я не женился".

Лаура, 20 лет: "Я не праздную такие праздники, не связанные с моей религией. Жду с нетерпением Рамазан, Курбан Айт, Нооруз, Айт, Арафат, жду только эти праздники".

Жылдыз, 38 лет: "Я всегда нормально относилась к этому празднику, еще до того, как начала носить хиджаб. Когда я начала изучать религию Ислам, мне сказали, что этот праздник принадлежит христианам, и тогда я перестала его праздновать примерно на 1-2 года. Сейчас я снова отношусь к нему спокойно и праздную, когда есть возможность. Но я не пропагандирую этот праздник и не пытаюсь запрещать его мусульманам. Когда меня поздравляют и дарят подарки по случаю праздника, я стараюсь не демонстрировать это перед религиозными людьми, потому что не все могут правильно понять".

Материал подготовила Сабина Асанова