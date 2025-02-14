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Как цифровые решения помогут спасать жизни кыргызстанцев в селах

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- Алина Мамаева
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Кыргызстан внедряет передовые технологии в систему здравоохранения, запуская "Цифровые ФАПы" мобильные медицинские комплексы, оснащенные современным диагностическим оборудованием. Эти инновационные устройства позволят проводить первичные медицинские обследования, что особенно важно в труднодоступных районах, где ощущается острая нехватка врачей и фельдшеров.

В отдаленных регионах медицинская помощь недоступна не только из-за нехватки специалистов, но и из-за сложного рельефа страны. В зимний период горные перевалы заносит снегом, дороги становятся непроходимыми, и люди оказываются отрезанными от больниц.

"В таких районах, куда автотранспорт не добирается, а пройти может только лошадь, доступ к медицине крайне ограничен. Это особенно опасно в экстренных ситуациях", - объясняет специалист по доказательной медицине Министерства здравоохранения КР, член Медицинского профсоюза КР Бермет Барыктабасова.

Одним из важнейших аспектов доступности медицинской помощи, по ее словам, является так называемая "маршрутизация" - расчет расстояний и времени, необходимых для доставки пациента в больницу.

"Медицинская помощь должна быть доступна в пределах 30 минут, однако в труднодоступных районах этот срок значительно увеличивается. Тогда риски неблагоприятных исходов из-за потери драгоценного времени - так называемого "золотого часа" - многократно возрастают. Чтобы этого избежать, необходимо создать условия для оказания медицинской помощи на месте", - подчеркивает эксперт.

Проблема, поясняет она, заключается не столько в создании медучреждений в дальних селах и городах, сколько в обеспечении их персоналом.

"Здесь возникает не только нехватка человеческих ресурсов, но и сложность в том, что специалистам определенного профиля, например, хирургам нужна постоянная практика проведения операций. Если ее нет, врач теряет сноровку, "руки забывают". При этом в небольших населенных пунктах не большой поток пациентов для поддержания хирургической активности или работы узких специалистов на должном уровне. Поэтому, здравоохранение нуждается в централизации отдельных направлений по узким специальностям", - считает Барыктабасова.

Она убеждена, что одним из решений для обеспечения населения медицинской помощью в сельской местности являются мобильные медицинские бригады - медпункты на колесах.

"Такие мобильные бригады оснащены современными переносными медицинскими устройствами, позволяющими проводить анализы и инструментальные обследования прямо на месте. В их арсенале есть экспресс-анализаторы крови и мочи, тесты на инфекции (гепатит В, ВИЧ, туберкулез, ЗППП), биохимические исследования, а также аппараты для УЗИ и рентгена. Кроме того, пациенты могут получить консультации специалистов - хирургов, гинекологов, травматологов, онкологов и других врачей", - говорит она.

Вместе с тем, есть и другие способы изменить в лучшую сторону ситуацию с медицинской помощью в отдаленных районах страны. Так, например, в ближайшее время Кыргызстан ожидает первых поставок "Цифровых ФАПов" из России. Эти мобильные комплексы, предназначенные для среднего медицинского персонала, включают электрокардиографы, пульсоксиметры, анализаторы крови и мочи, глюкометры, тонометры и другие приборы. С их помощью можно быстро диагностировать гипертонию, диабет, воспалительные процессы и другие заболевания.

Ключевая особенность этих комплексов - интеграция с национальной системой "Санарип Клиник". Все результаты обследований автоматически вносятся в электронные медицинские карты, что позволяет врачам удаленно анализировать данные, ставить диагнозы и назначать лечение.

Внедрение таких технологий значительно повысит доступность медицинских услуг в отдаленных регионах. Люди больше не будут вынуждены тратить время и деньги на поездки в городские больницы, а помощь станет ближе и оперативнее. Это также разгрузит городские клиники, сократив очереди и ускорив процесс лечения.

Еще одно важное преимущество - раннее выявление серьезных заболеваний. Экспресс-методы диагностики позволят вовремя выявлять онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, что критически важно. В Кыргызстане около 60% пациентов узнают о раке уже на третьей или четвертой стадии, когда шансы на успешное лечение резко снижаются.

Такие технологии, как цифровые ФАПы уже доказали свою эффективность в других странах. В Индии мобильные диагностические комплексы помогли снизить детскую смертность и улучшить выявляемость сердечно-сосудистых заболеваний. В Африке их активно применяют для диагностики малярии и анемии.

Этот проект, связанный с мобильными комплексами диагностики, стал результатом переговоров кыргызской делегации с российскими партнерами. Россия предложила адаптировать устройства под национальные медицинские стандарты Кыргызстана, что обеспечит их эффективное использование в рамках системы "Санарип Клиник".

Важно отметить, что сотрудничество двух стран в сфере здравоохранения активно расширяется. В 2023 году Кыргызстан получил от России 107 единиц медицинской техники на сумму 3 млн долларов, включая 47 машин скорой помощи, 54 санитарных автомобиля и 6 машин для дезинфекции. Также Россия оказывает поддержку в строительстве Научного центра инфекционных заболеваний в Бишкеке.

Кроме того, подписанное в 2024 году соглашение предусматривает помощь российских специалистов в вопросах регулирования лекарственных средств, реабилитации пациентов и медицинского страхования.

Внедрение "Цифровых ФАПов" и других современных технологий поможет сократить разрыв между городскими и сельскими районами в доступности медицины. Кыргызстан делает важный шаг в сторону цифрового здравоохранения, который позволит не только улучшить диагностику и лечение, но и повысить уровень жизни тысяч людей, живущих в населенных пунктах.


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URL: https://www.vb.kg/442888
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан
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