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Алмамбет Шыкмаматов обсудил упрощение ЭТТН и ЭСФ с ассоциацией "Союз Торг"

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- Светлана Лаптева
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Председатель Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Алмамбет Шыкмаматов встретился с представителями Ассоциации торговых предприятий "Союз Торг" для обсуждения актуальных вопросов, касающихся налогообложения предпринимателей, работающих на рынках.

В ходе встречи внимание было уделено вопросам упрощения применения электронной товаротранспортной накладной и электронной счет-фактуры. Представители бизнес-сообщества: председатель правления Ассоциации торговых предприятий "Союз Торг" Михаил Петров, предприниматели Андрей Тихонов, Ольга Ваймер - выразили обеспокоенность рядом проблем, возникающих при их использовании, включая дублирование номенклатуры товаров в системе ЭТТН.

Также обсудили вопросы, связанные с легализацией остатков товаров, не имеющих первичных учетных документов, а также определенные трудности, с которыми сталкиваются предприниматели в швейной отрасли.

Участники встречи отметили необходимость поиска решений, которые позволят минимизировать административные барьеры и создать более комфортные условия для ведения бизнеса.

Представители Ассоциации "Союз Торг" подробно рассказали о вызовах, с которыми сталкиваются предприниматели, и внесли ряд предложений по совершенствованию налогового администрирования и упрощению отдельных процедур.

В свою очередь, руководство налоговой службы выразило готовность к дальнейшему диалогу и взаимодействию с бизнес-сообществом для поиска взаимоприемлемых решений.


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URL: https://www.vb.kg/442889
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, ГНС, налоги, Кыргызстан
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