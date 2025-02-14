Андрей Тихонов: Предприниматели больше могут не бояться проверки налоговых

Предприниматель рынка "Дордой" и член ассоциации "Союз Торг" Андрей Тихонов рассказал vb.kg, что встреча с руководителем Государственной налоговой службы КР Алмамбетом Шыкмаматовым по продуктивности, открытости, профессионализму и желанию решить проблемы предпринимателей превзошла все его ожидания.

"Встреча с главой ГНС Алмамбетом Шыкмаматовым прошла на большом позитиве. У предпринимателей Кыргызстана накопилось очень много проблем и вопросов по поводу нововведений в налоговый кодекс. Данная встреча показала, что бизнесмены Кыргызстана и налоговые органы могут продуктивно взаимодействовать для общего дела бизнеса и государства. Наши проблемы по введению ЭТТН и ЭСФ были услышаны и предложены варианты решения .Был поднят вопрос легализации товара, который складировался годами на складах предпринимателей, и его трудно было реализовать по разным причинам. И если по новому закону возникало много головных болей. К примеру, нужно найти документ происхождения, но как, если товар приобретен лет 20 назад? А раз так, то полагался штраф! За что, за то что честно показан товар, за то что оплачены налоги, и оплачен таможенный сбор. Никто не утаивает товар, но получается предпринимателей наказывали за честность! Теперь же государство в лице налоговой службы думает как совсем убрать эту процедуру, так сделать эту процедуру безболезненной для предпринимателей. То есть появилось понимание, что товар, завезённый ранее, до новых налоговых правил, не должен облагаться дополнительным налогообложением. То есть нас слышат, и пытаются помочь!", - сказал он.

Также по словам предпринимателя, на этой встрече был поднят вопрос о камеральных проверках в торговых центрах и рынках Кыргызстана.

"От них откровенно все устали. Теперь нас обрадовали! Господин Шыкмаматов откровенно сказал: "Все, вопрос закрыт, проверок не будет, так как все проверки приостановлены, предприниматели могут не бояться!".

Далее был поднят вопрос про акцизы на товар и масла, которые ранее заходили на территорию Кыргызстана в те времена, когда на этом не акцентировалось внимание. Алмамбет Шыкмаматов объяснил, что тот товар, который был приобретён ранее без акцизов, не будет также облагаться дополнительным налогом, и может быть легализован как вполне законно приобретённый для дальнейшей реализации потребителям. Это же еще одна головная боль долой для тех, кто торгует этим товаром!

Вы знаете, люди плакали от радости, когда я рассказывал им эти новости. Это же столько "головняков" у людей ушло! Большое дело!", - добавил Тихонов.