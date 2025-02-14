В КР госорганы заключили соглашение с мукомолами о сдерживании цен на муку

В Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономики и коммерции КР, Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, Службой антимонопольного регулирования при МЭККР и предприятиями мукомольной отрасли Кыргызской Республики.

Соглашение направлено на сдерживание роста цен на муку в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны, бесперебойное снабжение населения качественной пшеничной мукой и кормами для животноводства по доступным ценам. Оно также учитывает постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики о предоставлении временной льготы для мукомольных предприятий, что способствует стабильности цен на социально значимые товары.

Министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков подчеркнул важность реализации подписанного Соглашения, отметив, что мука и хлебобулочные изделия являются основными продуктами питания, а их доступность для населения – ключевая задача государственной политики в сфере продовольственной безопасности.

Президент Ассоциации мукомольных предприятий также отметил эффективность продления в конце 2024 года постановления Кабинета Министров КР об обнулении НДС на зерно и муку. По его словам, данное решение окажет положительный эффект на отрасль и позволит отечественным мукомолам обеспечить страну своим зерном, снижая зависимость от импорта.