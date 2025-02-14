В Кыргызстане будет создан Национальный центр травматологии и ортопедии . Об этом сообщается на сайте президента Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ о создании "Национального центра травматологии и ортопедии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики".

Согласно Указу, в целях повышения качества системы здравоохранения, обеспечения доступности специализированной медицинской помощи населению Кыргызской Республики, а также

для совершенствования системы лечения и реабилитации при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, руководствуясь статьями 70, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Кабинету Министров Кыргызской Республики в трехмесячный срок:

1) разработать и утвердить Устав Национального центра травматологии и ортопедии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.