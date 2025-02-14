Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 91.14 - 92.14

В Кыргызстане будет создан Национальный центр травматологии и ортопедии

769  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане будет создан Национальный центр травматологии и ортопедии . Об этом сообщается на сайте президента Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ о создании "Национального центра травматологии и ортопедии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики".

Согласно Указу, в целях повышения качества системы здравоохранения, обеспечения доступности специализированной медицинской помощи населению Кыргызской Республики, а также

для совершенствования системы лечения и реабилитации при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, руководствуясь статьями 70, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Кабинету Министров Кыргызской Республики в трехмесячный срок:

1) разработать и утвердить Устав Национального центра травматологии и ортопедии при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442897
Теги:
строительство, Бишкек, Кыргызстан, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  