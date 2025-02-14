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Министр обороны Кыргызстана встретился с генсеком ОДКБ

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- Светлана Лаптева
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В Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялась встреча министра обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенанта Бекболотова Бактыбека Асанкалиевича с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Тасмагамбетовым Имангали Нургалиевичем.

В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы региональной и международной безопасности, вопросы и перспективы сотрудничества в формате Организации Договора о коллективной безопасности.

Также, в ходе встречи министр обороны КР отметил предстоящие мероприятия, проводимые на территории Кыргызской Республики в период председательства КР в ОДКБ, а также рассказал о мероприятиях, проводимых в ходе подготовки к очередному заседанию Совета Министров обороны ОДКБ в 2025 году.

В завершение мероприятия, министр обороны КР пожелал плодотворного пребывания в Кыргызской Республике, крепкого здоровья и успехов в деле всестороннего развития Организации.


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URL: https://www.vb.kg/442899
Теги:
Министерство обороны, ОДКБ, Кыргызстан
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