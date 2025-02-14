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Интервью с нападающим сборной Кыргызстана по футболу Жоэлем Кожо

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- Самуэль Деди Ирие
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Жоэл Кожо - профессиональный футболист и игрок национальной сборной Кыргызстана. Он родился в городе Аккра в Республике Гана 21 августа 1998 года. В настоящее время играет на позиции нападающего в иранском клубе "Эстегляль" в Про-лиге Персидского залива.

Ранние годы и семья

Кожо начал играть в футбол в раннем возрасте, будучи еще школьником. После окончания школы он присоединился к местному клубу "Adonteng Stars", где целеустремленно работал над тем, чтобы стать профессионалом. В 2018 году он переехал в Кыргызстан, подписав контракт с клубом "Алай", где стал лучшим бомбардиром Кыргызской Премьер-лиги с 26 голами. Как он сам отмечает, он благодарен Богу за свои достижения и матери, которая всегда поддерживала его на этом пути. В Кыргызстане он встретил свою жену, и у них родилась прекрасная дочь.

Клубная карьера

Футбольный путь Кожо начался в клубе "Adonteng Stars" в Гане, а затем он переехал в Кыргызстан, где играл за клубы "Алай" и "Дордой", демонстрируя свое бомбардирское мастерство. 27 февраля 2023 года он переехал в Узбекистан, подписав контракт с клубом "Динамо Самарканд", за который выступал два сезона. 11 января 2025 года он присоединился к иранскому клубу "Эстегляль" из Про-лиги Персидского залива. С момента подписания контракта он сыграл три матча в чемпионате и один матч в азиатской Лиге чемпионов против иракского клуба "Шокта", в котором забил гол.

Сборная Кыргызстана

18 мая 2023 года Кожо впервые получил приглашение в национальную сборную Кыргызстана для участия в Кубке наций CAFA 2023. Он дебютировал за сборную 16 июня 2023 года, выйдя на замену на 58-й минуте матча против Ирана, который закончился поражением 1:5.

25 января 2024 года он забил единственный гол Кыргызстана в Кубке Азии 2023 года, сыграв вничью 1:1 с Оманом. Этот результат не позволил ни его сборной, ни команде Омана выйти в следующий этап турнира.

26 марта 2024 года Кожо оформил свой первый международный хет-трик в матче квалификации чемпионата мира 2026 года против Тайваня, завершившемся победой 5:1. Он гордится возможностью представлять Кыргызстан на международном уровне и осознает, какие жертвы и усилия необходимы для игры на этом уровне.

В интервью редакции vb.kg футболист Жоэл Кожо рассказал, что дает ему силы оставаться одним из востребованных игроков в нашей стране. Также он поделился своим видением будущего кыргызского футбола.

[b]Что вдохновило вас выбрать футбол как карьеру?

Я не могу объяснить, насколько я люблю эту игру. Неудивительно, что я сделал все возможное, чтобы достичь своего уровня. Вера в свой талант и дисциплина были ключевыми факторами моего успеха."

Как вы готовитесь к важным матчам?

Важный матч? (Улыбается) Я всегда готовлюсь и остаюсь в форме. Не делаю ничего особенного, так как постоянно тренируюсь и концентрируюсь. Я не слишком задумываюсь о матче в этот момент, а стараюсь расслабиться, чтобы показать свою лучшую игру.

Как вас описывают тренеры и товарищи по команде?

Они знают, что я бомбардир, поэтому верят в меня. Некоторые называют меня "Зверем", а другие - "Гепардом"

Какие у вас карьерные цели на будущее?

Пока я люблю эту игру и Бог рядом со мной, я буду продолжать двигаться вперед и добиваться новых высот.

Какие у вас хобби и интересы помимо футбола?

"Я люблю все виды спорта - волейбол, легкую атлетику, а также играю в FIFA с друзьями в свободное время. Я пробую себя во всем, что мне интересно."

Какой на ваш взгляд самый сложный аспект профессионального футбола?

Травмы. Это кошмар для каждого профессионального футболиста. Кроме этого, у меня нет серьезных проблем.

Как вы видите развитие футбола в Кыргызстане в ближайшие десять лет?

Я вижу значительное развитие кыргызского футбола. Он безусловно станет еще более конкурентоспособным и интересным в ближайшие годы.


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URL: https://www.vb.kg/442924
Теги:
футбол, Кыргызстан
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