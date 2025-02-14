ГНС рассказала о подаче налоговой декларации: сроки и категории

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики начала кампанию по приему Единой налоговой декларации за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сроки подачи налоговой декларации
До 1 апреля 2025 года декларацию обязаны подать:
– отечественная организация, за исключением финансируемой из бюджета и не имеющей налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период.
– иностранная организация, осуществляющая деятельность на территории КР, с образованием постоянного учреждения;
– государственные и муниципальные служащие.
До 1 мая 2025 года декларацию обязаны подать:
– индивидуальные предприниматели;
– физические лица, работающие на основе патента или в зоне торговли с особым режимом;
– граждане КР, занятые в международных организациях, дипломатических и консульских учреждениях иностранных государств на территории страны;
– физические лица, получившие налогооблагаемый доход и имеющие обязательства по уплате подоходного налога.
Кто освобожден от подачи налоговой декларации?
Ранее было отменено всеобщее декларирование физических лиц. Это означает, что подавать декларацию не обязаны:
– работники, занятые в преподавательской, лечебно-оздоровительной, научно-исследовательской и творческой деятельности;
– сотрудники организаций с частным и государственным участием;
– пенсионеры, студенты и другие категории граждан.
Однако физические лица, освобожденные от подачи декларации, могут сделать это добровольно, в том числе желающие за счет имеющихся социальных и имущественных расходов, а также отчислений в негосударственный пенсионный фонд, получить возмещение по удержанному подоходному налогу.
Как подать налоговую декларацию?
Единая налоговая декларация подается в электронном виде через Кабинет налогоплательщика.
В декларации необходимо указать:
– доходы, расходы и экономическую деятельность;
– объекты имущества и уплаченные налоги;
– активы, легализованные на основании Закона КР "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" за отчетный период.
Подробную информацию можно получить в территориальных налоговых органах, по номеру 116 или на официальном сайте ГНС .