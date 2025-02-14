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ГНС рассказала о подаче налоговой декларации: сроки и категории

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики начала кампанию по приему Единой налоговой декларации за 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сроки подачи налоговой декларации

До 1 апреля 2025 года декларацию обязаны подать:

– отечественная организация, за исключением финансируемой из бюджета и не имеющей налоговых обязательств по налогу на имущество за отчетный налоговый период.

– иностранная организация, осуществляющая деятельность на территории КР, с образованием постоянного учреждения;

– государственные и муниципальные служащие.

До 1 мая 2025 года декларацию обязаны подать:

– индивидуальные предприниматели;

– физические лица, работающие на основе патента или в зоне торговли с особым режимом;

– граждане КР, занятые в международных организациях, дипломатических и консульских учреждениях иностранных государств на территории страны;

– физические лица, получившие налогооблагаемый доход и имеющие обязательства по уплате подоходного налога.

Кто освобожден от подачи налоговой декларации?

Ранее было отменено всеобщее декларирование физических лиц. Это означает, что подавать декларацию не обязаны:

– работники, занятые в преподавательской, лечебно-оздоровительной, научно-исследовательской и творческой деятельности;

– сотрудники организаций с частным и государственным участием;

– пенсионеры, студенты и другие категории граждан.

Однако физические лица, освобожденные от подачи декларации, могут сделать это добровольно, в том числе желающие за счет имеющихся социальных и имущественных расходов, а также отчислений в негосударственный пенсионный фонд, получить возмещение по удержанному подоходному налогу.

Как подать налоговую декларацию?

Единая налоговая декларация подается в электронном виде через Кабинет налогоплательщика.

В декларации необходимо указать:

– доходы, расходы и экономическую деятельность;

– объекты имущества и уплаченные налоги;

– активы, легализованные на основании Закона КР "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц" за отчетный период.

Подробную информацию можно получить в территориальных налоговых органах, по номеру 116 или на официальном сайте ГНС .


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URL: https://www.vb.kg/442926
Теги:
ГНС, декларация, налоги в Кыргызстане
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