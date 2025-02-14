В Бишкеке задержали подозреваемого в хранении синтетических наркотиков

В Бишкеке задержан 27-летний мужчина с 18,7 грамма наркотиков, которые он, по его словам, получил для распространения через интернет-магазины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 283 УК КР.

По данным ведомства, 11 февраля в милицию поступило сообщение о возможной торговле наркотиками. В ходе оперативно-следственных мероприятий на улице Карагачевой был задержан гражданин Э.Ж. 1997 года рождения.

При обыске у подозреваемого изъяли 11 пакетов с неизвестным веществом со специфическим запахом. Изъятые наркотики направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Задержанный был водворен в ИВС в порядке статьи 96 УПК КР. Расследование продолжается.