Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 91.14 - 92.14

В Бишкеке задержали подозреваемого в хранении синтетических наркотиков

722  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан 27-летний мужчина с 18,7 грамма наркотиков, которые он, по его словам, получил для распространения через интернет-магазины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 283 УК КР.

По данным ведомства, 11 февраля в милицию поступило сообщение о возможной торговле наркотиками. В ходе оперативно-следственных мероприятий на улице Карагачевой был задержан гражданин Э.Ж. 1997 года рождения.

При обыске у подозреваемого изъяли 11 пакетов с неизвестным веществом со специфическим запахом. Изъятые наркотики направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Задержанный был водворен в ИВС в порядке статьи 96 УПК КР. Расследование продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442927
Теги:
задержание, наркотики, Бишкек, милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  