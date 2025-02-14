В Баткене ссора между подростками закончилась ножевым ранением

В Баткене произошла ссора между двумя подростками, в результате которой один из них получил ножевое ранение. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По данным ведомства, 8 февраля около 00:30 в городе Баткен встретились двое знакомых - 16-летний М.Ч. и его ровесник А.Д. Между ними произошел конфликт, после чего они разошлись. Однако около 6 утра они снова встретились, и ссора возобновилась. В ходе конфликта А.Д. нанес М.Ч. удар кухонным ножом в левую часть груди.

Пострадавший был госпитализирован. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 130 УК КР ("Причинение тяжкого вреда здоровью"). Назначены соответствующие экспертизы, расследование продолжается.

Следственный судья Баткенского районного суда 8 февраля 2025 года постановил передать обвиняемого под родительский надзор в качестве меры пресечения.

Отмечается, что оба подростка бросили школу после окончания 9-го класса.