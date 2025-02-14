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В Бишкеке обсудили укрепление межпарламентских связей Кыргызстана и Турции

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял делегацию во главе с руководителем парламентской группы дружбы "Турция-Кыргызстан" Великого Национального Собрания Турецкой Республики Юсуфом Беязытом. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также расширение межпарламентского взаимодействия.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что парламентская дипломатия является основой любых отношений. "Нам необходимо укреплять межпарламентские связи не только на уровне глав парламентов, но и в рамках профильных комитетов и групп дружбы. Уверен, что ваш визит в Кыргызстан будет способствовать укреплению сотрудничества не только между парламентами, но и между нашими братскими народами", – сказал он.

Он также передал дружественное приветствие Председателю Великого Национального Собрания Турции Нуману Куртулмушу и выразил ожидание его визита в Кыргызстан.

Торага остановился на текущем состоянии межгосударственных отношений. "Наше партнерство постоянно развивается. В частности, увеличился объем товарооборота, активно реализуются совместные проекты в сфере образования и здравоохранения. У нас есть много возможностей, и, используя их, мы сможем вывести кыргызско-турецкое сотрудничество на новый уровень", – подчеркнул Нурланбек Тургунбек уулу.

Руководитель парламентской группы дружбы "Турция-Кыргызстан" Великого Национального Собрания Турции Юсуф Беязыт поблагодарил Торага Нурланбека Тургунбек уулу за теплый прием и отметил успешность рабочей поездки. "Основная цель нашего визита – укрепление связей между двумя странами. В Бишкеке мы обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. В ходе встреч с кыргызскими коллегами обсуждали развитие кыргызско-турецкого взаимодействия. Надеюсь, что совместными усилиями мы достигнем поставленных целей", – сказал Юсуф Беязыт.

Стороны также обсудили международную безопасность, в том числе ситуацию в секторе Газа.


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URL: https://www.vb.kg/442931
Теги:
Турция, сотрудничество, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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