В Бишкеке обсудили укрепление межпарламентских связей Кыргызстана и Турции

Сегодня торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял делегацию во главе с руководителем парламентской группы дружбы "Турция-Кыргызстан" Великого Национального Собрания Турецкой Республики Юсуфом Беязытом. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также расширение межпарламентского взаимодействия.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что парламентская дипломатия является основой любых отношений. "Нам необходимо укреплять межпарламентские связи не только на уровне глав парламентов, но и в рамках профильных комитетов и групп дружбы. Уверен, что ваш визит в Кыргызстан будет способствовать укреплению сотрудничества не только между парламентами, но и между нашими братскими народами", – сказал он.

Он также передал дружественное приветствие Председателю Великого Национального Собрания Турции Нуману Куртулмушу и выразил ожидание его визита в Кыргызстан.

Торага остановился на текущем состоянии межгосударственных отношений. "Наше партнерство постоянно развивается. В частности, увеличился объем товарооборота, активно реализуются совместные проекты в сфере образования и здравоохранения. У нас есть много возможностей, и, используя их, мы сможем вывести кыргызско-турецкое сотрудничество на новый уровень", – подчеркнул Нурланбек Тургунбек уулу.

Руководитель парламентской группы дружбы "Турция-Кыргызстан" Великого Национального Собрания Турции Юсуф Беязыт поблагодарил Торага Нурланбека Тургунбек уулу за теплый прием и отметил успешность рабочей поездки. "Основная цель нашего визита – укрепление связей между двумя странами. В Бишкеке мы обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. В ходе встреч с кыргызскими коллегами обсуждали развитие кыргызско-турецкого взаимодействия. Надеюсь, что совместными усилиями мы достигнем поставленных целей", – сказал Юсуф Беязыт.

Стороны также обсудили международную безопасность, в том числе ситуацию в секторе Газа.