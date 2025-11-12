В Баткенской области выявлены и задержаны последователи "Хизбут-Тахрир"

На территории Баткенской области задержаны участники религиозно-экстремистской организации "Хизбут-Тахрир аль-Ислами", отдельные из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.

Как сообщили в ГКНБ, задержание проведено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, организованных в рамках возбужденного уголовного дела по статье 331, часть 5 Уголовного кодекса КР (Создание и финансирование экстремистской организации).

В ходе следственных действий установлены жители села Уч-Коргон Кадамжайского района и города Кызыл-Кия: Б.Р.К. (1980 г.р.), Ж.И.И. (1990 г.р.), И.М.А. (1978 г.р.), Д.У.Х. (1980 г.р.), Б.Ж.Ж. (1986 г.р.), М.Т.Б. (1989 г.р.), М.О.А. (1991 г.р.), М.Н.М. (1978 г.р.), М.Т.К. (1989 г.р.), А.У.А. (1991 г.р.) и другие.

По данным следствия, задержанные изучали запрещённую экстремистскую литературу, участвовали в закрытых Telegram-каналах организации, обсуждали установление халифата на территории Кыргызстана и продолжали распространять идеологию "Хизбут-Тахрир аль-Ислами".

В ходе санкционированных обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты запрещённая литература, электронные носители, ноутбуки, флеш-карты, мобильные телефоны, жёсткие диски и иная религиозная литература.