Кыргызстан и Узбекистан обсудили совместное управление водными ресурсами

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Узбекистане Дуйшонкул Чотонов встретился с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, позитивно отмечено сотрудничество в водохозяйственной сфере, в том числе деятельность Совместной водохозяйственной комиссии двух стран. Обсуждены дальнейшие запланированные мероприятия, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Сошлись во мнении, что вода является объединяющим фактором в двусторонних отношениях. Условились оперативно взаимодействовать по возникающим вопросам и выразили готовность приложить все усилия для развития и наращивания взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере.