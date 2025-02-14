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Кыргызстан и Узбекистан обсудили совместное управление водными ресурсами

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- Назгуль Абдыразакова
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Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Узбекистане Дуйшонкул Чотонов встретился с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, позитивно отмечено сотрудничество в водохозяйственной сфере, в том числе деятельность Совместной водохозяйственной комиссии двух стран. Обсуждены дальнейшие запланированные мероприятия, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Сошлись во мнении, что вода является объединяющим фактором в двусторонних отношениях. Условились оперативно взаимодействовать по возникающим вопросам и выразили готовность приложить все усилия для развития и наращивания взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере.


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URL: https://www.vb.kg/442939
Теги:
вода, посольство, Узбекистан, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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