Бразильский футболист Антони, арендованный у "Манчестер Юнайтед", показал свою прежнюю впечатляющую игру в "Реале Бетис", забив потрясающий гол в матче Лиги конференций против Генка. Это его второй гол за три матча в составе испанского клуба, после дебютного гола и голевой передачи в предыдущих играх.

Гол пришелся на начало второго тайма, когда Антони получил мяч на правом фланге, прорвался внутрь и нанес удар в нижний угол, выводя Бетис вперед.

Фанаты быстро начали хвалить Антони за его возвращение в форму, некоторые предполагают, что причиной его проблем в "Манчестер Юнайтед" был сам клуб. Один из фанатов заметил: "Юнайтед был проблемой", подчеркивая уверенность и улучшение формы игрока с тех пор, как он перешел в Бетис.

Генеральный директор Реала Бетис Рамон Алькарон выразил заинтересованность в том, чтобы сделать аренду Антони постоянной, отметив хорошее сотрудничество между клубами и счастье игрока в Бетис. Он заявил: "Это возможно, что он останется и в следующем сезоне, почему бы и нет?"

Антони перешел в Манчестер Юнайтед в 2022 году за 86 миллионов фунтов, забив 12 голов и отдав 5 голевых передач в 96 играх. Недавние выступления в составе Реала Бетис вновь подняли вопросы о его потенциале и будущем в европейском футболе.