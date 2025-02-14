В Париже пройдет международный фестиваль с участием Даниэля Лозаковича

7 марта в главном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже состоится международный музыкальный фестиваль "Patrimoine Musical", об этом сообщают организаторы. Мероприятие организовано Ассоциацией "Aitysh France" при поддержке Постоянного представительства Кыргызстана при ЮНЕСКО.

Особым гостем фестиваля станет известный скрипач Даниэль Лозакович, который недавно выступил в Бишкеке по приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Инициатором фестиваля выступили посол Кыргызстана во Франции Садык Шер-Нияз, консул посольства Акматова Жылдыз и президент кыргызской диаспоры во Франции Элита Султаналиева.

В фестивале также примут участие музыканты Франции, преподающие в Парижской музыкальной консерватории "École normale de musique de Paris", которые будут проводить профессиональный отбор участников.

Фестиваль "Patrimoine musical " станет значимой площадкой для продвижения молодых талантов и важным вкладом в развитие международного культурного обмена.