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В Бишкеке пройдет турнир по боксу с участием звезд мирового уровня

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- Самуэль Деди Ирие
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23 февраля 2025 года в Бишкеке состоится второй турнир Кыргызской боксерской Лиги ABL - AlaToo Boxing League-2, который обещает стать важным событием в мире бокса. Турнир пройдет во Дворце спорта имени Кожомкула, начало боев - в 19:00 часов.

В рамках турнира зрителей ожидают захватывающие поединки с участием звезд мирового уровня. Главным событием вечера станет бой по правилам профессионального бокса, в котором встретятся чемпион множества организаций Тилек Машрапов и экс-боец ACA из Дагестана Рамазан Кадиев.

Кроме того, в четырехраундовом поединке сразятся одна из самых ярких звезд кыргызского кикбоксинга и муай-тай, боец ONE Шерзод Кабутов, и экс-чемпион WBA Asia и WBC Asia Акжол Сулайманбек уулу, который будет бороться с Мирзамухаммадом Хикматуллоевым из Узбекистана.

В турнире примут участие не только кыргызстанцы, но и бойцы из России, Узбекистана и Казахстана, что добавляет международного колорита и напряженности поединкам.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте Kassir.kg. Не пропустите шанс стать свидетелем захватывающих боев и поддержать своих чемпионов!

Первый турнир ABL - успешный старт

Напоминаем, что первый турнир Кыргызской боксерской Лиги ABL - AlaToo Boxing League-1 прошел 21 декабря 2024 года в Бишкеке. Турнир собрал звезд бокса, и кыргызстанские спортсмены показали высокий уровень мастерства, победив в нескольких боях досрочно.

Ждем 23 февраля, чтобы снова увидеть лучшие моменты на ринге и насладиться незабываемыми поединками!


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URL: https://www.vb.kg/442944
Теги:
бокс, турнир, Бишкек, Кыргызстан
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