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На 73-м году жизни скончался журналист Нарын Айып

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На 73-м году жизни скончался журналист Идинов Нарынбек Айыпович. Об этом сообщают СМИ.

Журналист был известен как Нарын Айып, он родился в 1952 году в Жумгальском районе Нарынской области. В 1969 году окончил среднюю школу № 44 города Бишкек, а спустя пять лет, в 1974 году, с отличием окончил физический факультет Кыргызского национального университета.

В 1975-1976 годах проходил стажировку на физическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова в Москве, работал преподавателем в Киргизском национальном университете, затем в 1977-1980 годах учился в аспирантуре АН СССР (Институт нефтехимического синтеза им. Н. Н. Намёткина). С 1982 по 1993 год работал научным сотрудником АН СССР (Институт высоких температур) в Москве.

В начале 1993 года его пригласили дать интервью на Радио Свободная Европа/Радио Свобода, тогда базировавшемся в Мюнхене. В это время он временно приехал в Бишкек и с апреля по октябрь 1993 года работал заместителем главного редактора свободной газеты ResPubliсa.

С ноября 1993 года Нарын Айып начал работать в кыргызской службе Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Мюнхене, а с 1995 года (после переезда радио из Мюнхена в Прагу) по 2002 год работал редактором этой службы.

В 2008-2010 годах - директор Национального информационного агентства "Кабар", с 2010 по 2014 год - директор Информационно-аналитической дирекции "Ала-Тоо" Общественной телерадиовещательной корпорации (КТРК) в Бишкеке, в 2014-2015 годах - главный редактор аналитических программ телеканала НТС, в 2015 году - главный редактор раздела "Политика" газеты "Вечерний Бишкек".

Он также работал ведущим и редактором на "5 канале" и до последнего времени на "7 канале".

Редакция vb.kg выражает соболезнования родным и близким.


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URL: https://www.vb.kg/442951
Теги:
похороны, Нарын Айып
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