Классная акция в O!Store: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!

В O!Store всегда заботятся о своих клиентах, предлагая выгодные акции и приятные сюрпризы. И сейчас у вас есть отличный шанс не только обновить смартфон, но и получить гарантированный подарок!

С 14 февраля по 10 марта при покупке смартфонов Realme или Vivo вы можете выбрать подарок на свой вкус: портативную колонку, караоке-систему или беспроводные наушники. Это не просто выгодное предложение, а возможность порадовать себя и близких к предстоящим праздникам - 23 февраля и 8 марта.

Realme - это стильные и технологичные смартфоны с мощными процессорами и быстрой зарядкой, а Vivo славится передовыми камерами и элегантным дизайном. Эти бренды завоевали популярность по всему миру благодаря сочетанию передовых технологий и доступной цены.

Подарки ждут вас в O!Store, но время акции ограничено. Успейте забрать свой подарок!

Все смартфоны в O!Store можно приобрести в рассрочку или в кредит на выгодных условиях без первого взноса и переплат. Остались вопросы? Звоните по номеру 0705007000 или пишите консультантам на сайте ostore.kg.

Акция "Гарантированный подарок при покупке Realme и Vivo" действует с 14.02.2025 по 10.03.2025 г. включительно во всех магазинах O!Store. Количество товара и подарков ограничено. Подарки выдаются на месте. Подарки могут отличаться от изображений на картинке. Смартфоны сертифицированы. Подробную информацию об акции можно уточнить по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

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