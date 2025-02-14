Бывший замминистра энергетики КР задержан при получении взятки

Сотрудники МВД задержали бывшего первого заместителя министра энергетики при получении части вымогаемой суммы в $20 000. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, задержанный требовал $220 000 у иностранной инвестиционной компании за содействие в открытии майнинговой фермы, подделав при этом документы с подписью действующего министра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 343 ч.3 УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС, следствие продолжается.

Т.Э. занимал должность первого заместителя министра энергетики с 22 июня 2022 года и был освобожден от нее 14 сентября того же года. В настоящее время ведется работа по выявлению возможных сообщников среди бывших руководителей и сотрудников Минэнерго.