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В Париже состоялось мероприятие, посвященное горным экосистемам Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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В посольстве Кыргызской Республики во Франции состоялось мероприятие, посвященное Международному дню гор и продвижению туристического потенциала Кыргызстана среди французской аудитории. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках события посольством была организована фотовыставка с работами французских альпинистов, запечатлевших величественные пейзажи Кыргызстана – от снежных вершин Хан-Тенгри до живописных ущелий Джеты-Огуз.

В своей приветственной речи чрезвычайный и полномочный посол КР во Франции Садык Шер-Нияз подчеркнул, что Кыргызстан - это не только страна с богатым природным и культурным наследием, но и активный участник международных инициатив по сохранению горных экосистем.

Особое внимание было уделено инициативам президента Садыра Жапарова, направленным на защиту окружающей среды и устойчивое развитие горных регионов. В этом контексте были отмечены важные достижения Кыргызстана на международной площадке, включая провозглашение "Горного пятилетия" и Международного года устойчивого развития горных регионов.

Гости мероприятия с большим интересом посмотрели туристический видеоролик, демонстрирующий природные красоты, кочевую культуру и туристические возможности Кыргызстана.

Завершением вечера стала дегустация традиционных блюд кыргызской кухни.


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URL: https://www.vb.kg/442954
Теги:
МИД, посольство, туризм, Франция, Кыргызстан
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