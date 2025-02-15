Два новых автобусных маршрута в Бишкеке заменят троллейбусы

С сегодняшнего дня в Бишкеке начали курсировать новые муниципальные автобусные маршруты №7Т и №14, которые заменят троллейбусные маршруты под тем же номером. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, , новые автобусы начнут курсировать по маршруту, ранее обслуживаемого троллейбусами.

Отметим, что автобусный маршрут №7Т будет следовать от жилого массива "Ак-Орго" до микрорайона Тунгуч. На линии будут работать 17 автобусов с интервалом движения 7-8 минут.

Автобусный маршрут №14 будет курсировать от Верхнего Джала до Киркомстром. На линии будут работать 13 автобусов с интервалом движения 7-8 минут.