В Бишкеке расследуют незаконное разрешение на строительство жилого дома

Прокуратура города Бишкек возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением, связанному с разработкой проекта застройки квартала в районе улиц Чуй, Москва, Тоголок Молдо и Н.Исанова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, ответственные лица Бишкекглавархитектуры, используя свое служебное положение в интересах коммерческих организаций, разработали проект с нарушением требований законодательства.

Кроме того, заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров и его подчиненные незаконно выдали разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в интересах ОсОО С.С., несмотря на то, что земельный участок по ул. Коенкозова, 48 и 48А был запланирован под строительство общественного здания.

Уголовное дело возбуждено по статье 337 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Злоупотребление должностным положением"), следственные мероприятия продолжаются.