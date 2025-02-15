ГНС предупреждает о новых схемах мошенничества

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики предупреждает граждан о новых схемах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, злоумышленники рассылают поддельные уведомления о наличии налоговой задолженности и угрозы ответственности за правонарушения. В письмах содержатся ссылки, предлагающие оплатить задолженность через сомнительные платформы. Эти мошенники используют различные методы давления, чтобы заставить граждан действовать быстро и без размышлений, что может привести к утрате личных данных и денежных средств.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следуйте следующим рекомендациям:

Проверяйте отправителя: если он вызывает сомнения, не открывайте письмо и не переходите по ссылкам.

Не переходите по ссылкам: официальные уведомления от налоговой службы не содержат ссылок для немедленной оплаты.

Проверяйте информацию через официальный сайт налоговой службы: войдите в Кабинет налогоплательщика, чтобы проверить свои обязательства.

Не переводите деньги на незнакомые счета: Налоговая служба никогда не требует немедленной оплаты через сторонние платформы.

Обращайтесь в правоохранительные органы: если у вас возникают сомнения относительно обращения от якобы сотрудника ГНС.

Налоговая служба настоятельно рекомендует соблюдать бдительность и осторожность, чтобы избежать попадания на удочку мошенников.