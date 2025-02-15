Российский бизнес играет ключевую роль в экономике Кыргызстана, выступая одним из крупнейших инвесторов, налогоплательщиков и работодателей. Однако в последнее время наблюдается тревожная тенденция: иностранные компании, включая российские, сталкиваются с усиленным административным давлением, что может негативно отразиться на инвестиционном климате страны.

По состоянию на 2023 год (данные за 2024 год будут доступны только в октябре 2025-го) в Кыргызстане работало 4 264 предприятия с иностранными инвестициями, из которых 72% - с полным участием иностранного капитала. Количество таких предприятий увеличилось на 22,7% по сравнению с 2019 годом и на 21,3% по сравнению с 2022 годом. Основными партнерами республики остаются страны СНГ, на которые приходится 53,8% (2 295 предприятий) всех иностранных компаний. Лидером среди них является российский бизнес, на долю которого приходится 32,5%. Для сравнения, на Китай приходится 15,3%, а на Казахстан - 13,8%.

Компании с иностранным капиталом, особенно российские, вносят значительный вклад в экономику Кыргызстана. В 2023 году валовая добавленная стоимость, произведенная такими предприятиями, составила 210,2 млрд сомов, что эквивалентно 20,6% ВВП республики. Этот показатель увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2022 годом. Общая прибыль компаний с иностранным участием составила 41,1 млрд сомов, причем наибольший доход получили предприятия оптовой и розничной торговли (23,5 млрд сомов), обрабатывающей промышленности (18,9 млрд сомов) и связи (6,7 млрд сомов).

Помимо налоговых поступлений, иностранный бизнес создает рабочие места. В таких компаниях занято почти 61 тысяча человек, из которых 42,8% трудятся в промышленности - секторе, где доминирует российский бизнес. Кроме того, иностранные работодатели предлагают конкурентные зарплаты. В 2023 году средняя зарплата в этих компаниях составила 52,5 тысячи сомов, что в 1,7 раза превышает средний уровень оплаты труда по республике. В некоторых отраслях этот показатель еще выше: в сфере информационных технологий и связи - 75,9 тысячи сомов, в добыче полезных ископаемых - 73 тысячи сомов, в транспортной отрасли - 70,96 тысячи сомов.

Сегодня российские компании участвуют более чем в 40 крупных проектах на сумму около 174,6 млрд рублей. Среди них - освоение золоторудного месторождения "Джеруй" и строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Эти инвестиции способствуют развитию инфраструктуры, внедрению передовых технологий и модернизации производственных процессов.

Несмотря на значительный вклад российских инвесторов, в последнее время участились случаи административного давления. Речь идет о неожиданных налоговых проверках, задержках трансграничных платежей и обвинениях в нарушении налогового законодательства. Например, в ноябре 2023 года Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана начал проверки в отношении российской компании "Яндекс Такси", подозревая ее в уклонении от налогов. Однако сама компания категорически отвергает обвинения и подчеркивает, что является одним из крупнейших налогоплательщиков республики. В 2023 году "Яндекс Такси" перечислила в бюджет Кыргызстана 367,3 млн рублей и вошла в топ-500 крупнейших налогоплательщиков страны. За первое полугодие 2024 года сумма налоговых отчислений компании уже превысила 248,6 млн рублей.

Дополнительные сложности для российских инвесторов создает внешнее давление. В сентябре 2024 года Национальный банк Кыргызстана, по указанию США, ввел годовой запрет на проведение расчетов по контрактам без реальной поставки товаров. Это привело к задержкам финансовых операций и созданию дополнительных барьеров для российского бизнеса. Ранее кыргызские банки уже приостанавливали такие платежи, ссылаясь на технические работы и волатильность курса рубля. Сейчас даже после частичного возобновления операций срок их исполнения увеличился до двух недель, что усложняет ведение бизнеса.

Такое отношение не могло остаться без внимания Москвы. В ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы премьер-министр России Михаил Мишустин призвал власти Кыргызстана прекратить административное давление на российские компании и обеспечили защиту прав и законных интересов инвесторов.

Заявление Мишустина вызвало широкий общественный резонанс, во многом подогретый прозападными лоббистами. Его слова были интерпретированы как жесткая критика, однако политолог Бакыт Бакетаев отмечает, что подобные заявления являются частью дипломатической культуры. Взаимоотношения между братскими странами требуют открытого обсуждения проблем, но в корректной форме.

"Россия и Кыргызстан находятся в одной политико-экономической лодке - у стран тесные связи, которые нельзя игнорировать. Мишустин высказал позицию России дипломатично, не переходя к открытому конфликту. Его слова носили не ультимативный характер, а, скорее, предупреждающий. Кыргызстан ответил правильно, проявив сдержанность и дипломатическую тактичность, пообещав изучить поднятые вопросы", - говорит эксперт.

По словам Бакетаева, резкая реакция некоторых комментаторов связана с недостаточным пониманием международного протокола. В дипломатии важнее не эмоции, а способность анализировать ситуацию и находить решения.

Он также привел в пример дипломатический инцидент между президентом России Владимиром Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Во время одного из саммитов Рахмон в резкой форме выразил недовольство недостаточным вниманием к интересам малых республик. Вместо того, чтобы публично обострять ситуацию, Владимир Путин ответил спокойно и дипломатично, сказав, что Россия изучит этот вопрос.

"Этот случай показывает важность политической выдержки: даже при наличии разногласий конструктивный диалог всегда предпочтительнее эмоциональных реакций", - заключил Бакетаев.

Россия остается важнейшим экономическим партнером Кыргызстана. Она вносит значительный вклад в развитие промышленности, торговли и инфраструктуры в стране. И поэтому для сохранения устойчивого экономического роста и привлечения новых инвестиций Кыргызстану необходимо обеспечить предсказуемый деловой климат, защиту прав инвесторов и стабильность финансовых операций. Конструктивный диалог между Бишкеком и Москвой, основанный на взаимном уважении и экономических интересах, позволит сохранить стратегическое партнерство и укрепить двустороннее сотрудничество в будущем.