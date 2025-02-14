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Гибель детей в школах: наказаны 26 милиционеров Бишкека и Ошской области

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В центральном аппарате МВД Кыргызской Республики состоялось онлайн-совещание под руководством заместителя министра внутренних дел, генерал-майора милиции Октябрь Урмамбетова. В заседании приняли участие начальники главных управлений центрального аппарата ведомства, а также руководители территориальных подразделений ОВД республики.

В ходе заседания резкой критике подверглась работа территориальных подразделений города Бишкек и Ошской области в свете недавних трагических случаев, связанных с гибелью детей вследствие школьных конфликтов.

В результате за недостаточный контроль и упущения в организации служебной деятельности в УВД Ленинского района от занимаемых должностей освобождены: заместитель начальника УВД Нарис Кыдырбаев, начальник ГОМ №2 Талгат Бердибеков, начальник ИДН Акылбек Абдимуталов, заместитель начальника ГОМ №2 Айдар Асакеев.

Также освобождены от должностей руководители РОВД Кара-Суйского района: начальник РОВД Тилек Омуралиев, заместитель начальника РОВД Сталбек Суюнов, начальник ПОМ Муратбек Айтиев.

Кроме того, за халатное отношение к функциональным обязанностям к дисциплинарной ответственности привлечены 19 сотрудников УВД Ленинского района города Бишкек и Кара-Суйского РОВД Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/442959
Теги:
МВД, Ошская область, увольнение, Бишкек, милиция
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