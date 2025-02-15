Женская сборная Кыргызстана примет участие в "Кубке четырех наций" в Непале

Женская сборная Кыргызстана по футболу примет участие в престижном турнире "Кубок четырех наций", который пройдет в Катманду в Непале, с 15 по 27 февраля 2025 года.

В этом захватывающем соревновании примут участие команды Кыргызстана, Мьянмы, Ливана и Непала, которые встретятся в серии матчей, чтобы определить чемпиона. Турнир пройдет по системе кругового турнира, где каждая команда сыграет с каждой один раз. Две лучшие команды по итогам группового этапа выйдут в финал, чтобы побороться за заветный трофей.

Расписание матчей:

17 февраля – Непал против Кыргызстана

20 февраля – Кыргызстан против Мьянмы

23 февраля – Кыргызстан против Ливана

Женская сборная Кыргызстана выступает под руководством главного тренера Нематжана Закирова, который усердно готовил команду к этому престижному международному событию.

Этот турнир является важной возможностью для Кыргызстана продемонстрировать свои таланты на мировой арене и укрепить свое присутствие в международном женском футболе.