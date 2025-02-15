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Сборная Кыргызстана по футболу сыграет важный матч против Китая!

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня, 15 февраля, сборная Кыргызстана по футболу выйдет на матч против Китая на молодежном Кубке Азии 2025 года, который состоится на стадионе "Баоань" в Шэньчжэне. Начало игры - 17:30.

Этот матч очень важен для Кыргызстана, поскольку команда стремится к победе и открытию пути к дальнейшим успехам. Прямую трансляцию матча можно будет увидеть на каналах УТРК Спорт, EtnoMedia, Okko и Liveball, а также на YouTube на канале AFC Asian Cup.

Для болельщиков организована фан-зона в торговом центре AsiaMall, на 3-м этаже. Здесь можно поддержать кыргызских футболистов и зарядиться позитивной атмосферой.


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URL: https://www.vb.kg/442968
Теги:
Китай, футбол, Кыргызстан
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