Сборная Кыргызстана по футболу сыграет важный матч против Китая!

Сегодня, 15 февраля, сборная Кыргызстана по футболу выйдет на матч против Китая на молодежном Кубке Азии 2025 года, который состоится на стадионе "Баоань" в Шэньчжэне. Начало игры - 17:30.

Этот матч очень важен для Кыргызстана, поскольку команда стремится к победе и открытию пути к дальнейшим успехам. Прямую трансляцию матча можно будет увидеть на каналах УТРК Спорт, EtnoMedia, Okko и Liveball, а также на YouTube на канале AFC Asian Cup.

Для болельщиков организована фан-зона в торговом центре AsiaMall, на 3-м этаже. Здесь можно поддержать кыргызских футболистов и зарядиться позитивной атмосферой.