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Военрук Беккельдиев пригласил на урок мужества своих боевых друзей

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- Светлана Лаптева
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В школе № 37 города Бишкек прошел открытый урок мужества, посвященный 36-ой годовщине вывода ограниченного контингента Советских войск из Афганистана.

Военрук школы, участник войны в Афганистане, ветеран баткенских событий 1999 года Чолпонбек Беккельдиев пригласил на встречу своих боевых товарищей. А так как с каждым из них он знаком еще с афганской войны, то о каждом ему было что рассказать.

"Рахатбек Уркунчиев на войне был водителем бензовоза. А что это за риск в условиях Афганистана, знает любой ветеран. Один выстрел РПГ и машина превращается в пылающий костер за секунду. А водителю каждый день приходилось садиться за руль: где-то сопровождали колоны или сами доставляли топливо. А однажды я своими глазами видел, как на своей машине он катался по минному полю, чтобы разминировать проход для нашей пехоты. Представляете какой смелости человек.

Марса Осорова год назад нашла медаль "За отвагу", к которой он был представлен в Афгане. После тяжелого ранения в голову долго проходил лечение. И благодаря усилиям организации "Боевое братство" и лично Абдыгула Чотбаева - награда нашла героя. И я рад, что на выставке в нашем зале он сразу нашел фото того самого смертельно опасного ущелья, через которое он столько раз проскакивал во время операций", - рассказал Чолпонбек Беккельдиев.

Урок мужества также посетили завучи и учителя школы, которые отметили ценность подобных мероприятий.

"Очень важно что на урок мужества приглашены реальные участники той войны, и у учеников есть возможность задать вопросы самим героям. Сегодня слушали рассказы ветеранов, и понимали, что мы слишком мало знаем о наших героях той войны. Понравилось, что представлены карты, фотографии, даже копия знамени одного из подразделений, в котором служили наши герои. То есть такая встреча и эмоциональна, и информативна, и познавательна, и самое главное, воспитывает уважение к участникам войны", - поделились своими впечатлениями учителя.

В зале также была представлена выставка артефактов периода Афганской войны 1979-1989 годов, которые трепетно собирались ветераном долгие годы.

Кроме этого, учениками школы для ветеранов была подготовлена концертная программа., где дети читали стихи и исполняли "афганские" песни под гитару.


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URL: https://www.vb.kg/442974
Теги:
Афганистан, ветераны, Бишкек, Кыргызстан
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