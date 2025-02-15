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С 1 марта в Кыргызстане запускается новый рейс Бишкек-Кербен

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- Назгуль Абдыразакова
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С 1 марта 2025 года в Кыргызстане запускается новый рейс Бишкек-Кербен. Об этом нашему изданию vb.kg сообщила пресс-секретарь ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Алена Хоменко.

По ее словам, рейс будет выполняться один раз в неделю - по субботам. Стоимость билета пока не уточняется.

Аэропорт "Кербен", построенный в 1979 году, был предназначен для обслуживания внутренних рейсов и работал около 20 лет, но с 1999 года его деятельность была приостановлена. После завершения ремонта в 2024 году аэропорт был полностью готов к приему пассажиров и самолетов.


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URL: https://www.vb.kg/442975
Теги:
Аксыйский район, Бишкек, самолеты, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
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