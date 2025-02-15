Смерть школьника в Канте: задержан ученик 10-го класса

В городе Кант задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйкой области.

По данным ведомства, 25 января в милицию обратился местный житель, по словам которого, 22 января ученик 10 класса школы №3 избил его младшего брата Ч.Д., 2008 года рождения. Юношу доставили в больницу и 25 января он скончался, не приходя в сознание.

"Данный факт был зарегистрирован по ст.130 ("Причинение тяжкого вреда здоровью") УК КР.

По версии следствия, покойный был в ссоре со своим одноклассником Р.А., 2008 года рождения. 22 января они поругались и решили продолжить разборки за пределами школы.

Примерно в половине первого дня они вышли со школы и направились на место. Там юноши устроили драку, после которой Ч.Д. попал в больницу.

Сотрудники милиции задержали Р.А. и водворили его в ИВС.