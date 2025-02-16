В Бишкеке пройдет чемпионат КР по самбо среди мужчин и женщин

С 24 по 26 февраля во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула пройдет чемпионат и первенство КР по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, в соревнованиях примут участие спортсмены со всех регионов республики.

Победители будут награждены Дирекцией неолимпийских видов спорта дипломами и медалями соответствующего уровня.

Участники будут соревноваться в следующих весовых категориях:

Женщины (спортивное и боевое самбо): 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80 кг;

Мужчины (спортивное и боевое самбо): 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98 кг.

Начало: 10:00.